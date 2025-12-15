Roorkee News: प्रसिद्ध गीतकार समीर अनजान को शैलेंद्र पुरस्कार से किया सम्मानित

जागरण संवाददाता, रुड़की : शैलेंद्र मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से रजत जयंती समारोह में प्रसिद्ध गीतकार समीर अनजान को शैलेंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान गीत भी प्रस्तुत किए गए। सीबीआरआइ के आडिटोरियम में आयोजित समारोह में ट्रस्ट के अध्यक्ष व शैलेंद्र सम्मान के संस्थापक डा.इंद्रजीत सिंह ने कहा कि देश के प्रसिद्ध गीतकार समीर अनजान को शैलेंद्र पुरस्कार से नवाजना हमारे लिए गर्व की बात है। बताया कि समीर को तीन बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया है।

गीतकार समीर ने कहा कि पहले से तय धुनों पर गीत रचना अपने आप में विशिष्ट कला है। इसमें नया कुछ कहने से अधिक जरूरी यह होता है कि पुराने शाश्वत भावों को नए शब्दों और सुंदर अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत किया जाए।

मुख्य अतिथि प्रसिद्ध गीतकार इरशाद कामिल ने कहा कि देश के प्रसिद्ध गीतकारों को सम्मानित करना रचनात्मकता की एक नई शुरुआत है। फिल्म का गाना लिखने वाले गीतकारों को साहित्यिक श्रेणी में लाने की डा.इंद्रजीत की पहल एक दिन अवश्य कामयाब होगी। अध्यक्षता पूर्व आइपीएस तजेंद्र सिंह लूथरा ने की।