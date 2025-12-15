Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Roorkee News: प्रसिद्ध गीतकार समीर अनजान को शैलेंद्र पुरस्कार से किया सम्मानित

    By Rajan Garg Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:37 PM (IST)

    गीतकार समीर अनजान को रुड़की में शैलेंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उनके संगीत और साहित्य में योगदान के लिए दिया गया है। समीर अ ...और पढ़ें

    Hero Image

    सीबीआरआइ के आडिटोरियम में आयोजित समारोह में उपस्थित गीतकार व अन्य। साभार संगठन

    जागरण संवाददाता, रुड़की : शैलेंद्र मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से रजत जयंती समारोह में प्रसिद्ध गीतकार समीर अनजान को शैलेंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान गीत भी प्रस्तुत किए गए।

    सीबीआरआइ के आडिटोरियम में आयोजित समारोह में ट्रस्ट के अध्यक्ष व शैलेंद्र सम्मान के संस्थापक डा.इंद्रजीत सिंह ने कहा कि देश के प्रसिद्ध गीतकार समीर अनजान को शैलेंद्र पुरस्कार से नवाजना हमारे लिए गर्व की बात है। बताया कि समीर को तीन बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गीतकार समीर ने कहा कि पहले से तय धुनों पर गीत रचना अपने आप में विशिष्ट कला है। इसमें नया कुछ कहने से अधिक जरूरी यह होता है कि पुराने शाश्वत भावों को नए शब्दों और सुंदर अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत किया जाए।

    मुख्य अतिथि प्रसिद्ध गीतकार इरशाद कामिल ने कहा कि देश के प्रसिद्ध गीतकारों को सम्मानित करना रचनात्मकता की एक नई शुरुआत है। फिल्म का गाना लिखने वाले गीतकारों को साहित्यिक श्रेणी में लाने की डा.इंद्रजीत की पहल एक दिन अवश्य कामयाब होगी। अध्यक्षता पूर्व आइपीएस तजेंद्र सिंह लूथरा ने की।

    समारोह में साहित्यकार डा. बुद्धिनाथ मिश्र, लेखक राजेश राठौर, स्वर्गीय शैलेंद्र के बेटे मनोज शैलेंद्र, बेटी अमला शैलेंद्र मजुमदार, पीयूष निगम, मनीषा आले, सुनीता क्षेत्री, नरेश राजवंशी, डा. सत्येंद्र मित्तल, मधुराका सक्सेना, घनश्याम बादल, डा.दिनेश कौशिक, डा.सुनीता कुमारी, डा.संदीप पोसवाल, पंकज कुमार, डा. रीता इंद्रजीत, बिट्टू, भारती, डा. अंकुर, डा.मधुसूदन, मनीष सिंघल व योगेश सिंघल आदि मौजूद रहे।