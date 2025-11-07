रुड़की के कारोबारी के पास आया कॉल, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मांगी 30 लाख की रंगदारी

जागरण संवाददाता, रुड़की। धनोरी निवासी कारोबारी से फोन पर 30 लाख के रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने आशीष सैनी निवासी मुलदास माजरा को गिरफ्तार किया है।

आरोपी ने आर्मेनिया में रहने वाले अपने साथी अजय हुड्डा मूल निवासी रोहतक हरियाणा के साथ मिलकर रंगदारी की योजना बनाई थी। अजय हुड्डा ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 30 लाख की रंगदारी मांगी थी।

पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आशीष को गिरफ्तार किया है। वहीं आर्मेनिया में रह रहे आरोपित पर भी कानूनी कार्रवाई जा रही है।

