    सरकार ने पीले कार्ड धारकों के राशन में किया बदलाव, अब जनवरी से चावल के साथ मिलेगा गेहूं भी

    By Robin Mall Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:04 PM (IST)

    उत्तराखंड सरकार ने पीले कार्ड धारकों के राशन वितरण में बदलाव किया है। जनवरी से उपभोक्ताओं को चावल के साथ गेहूं भी मिलेगा। पहले जहाँ पांच किलो चावल मिल ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: राज्य सरकार ने पीले कार्ड (राज्य खाद्य योजना) धारक उपभोक्ताओं को मिलने वाले राशन में बदलाव किए हैं। अब उपभोक्ताओं को केवल चावल ही नहीं, बल्कि गेहूं भी उपलब्ध कराया जाएगा। जनवरी से चावल के साथ गेहूं भी दिया जाएगा। हालांकि चावल की मात्रा को पहले के मुकाबले कम किया गया है।

    वर्तमान में मिलता पांच किलो चावल

    वर्तमान में पीले कार्ड धारकों को पांच किलो चावल दिया जाता है, लेकिन नई व्यवस्था के तहत उन्हें पांच किलो गेहूं और ढाई किलो चावल दिया जाएगा।

    कार्ड धारकों की संख्या 1,56,000 

    चावल की मात्रा में कमी करते हुए उपभोक्ताओं को दोनों खाद्यान्न दिए जाएंगे। जनपद में पीले कार्ड धारकों की संख्या करीब 1,56,000 है, जबकि इन कार्डों में दर्ज सदस्यों की कुल संख्या करीब 5,38,000 है।

    पहले था 10 Kg चावल, 5Kg गेहूं

    इससे पहले योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 10 किलो चावल और पांच किलो गेहूं दिया जाता था। बाद में केवल पांच किलो गेहूं दिया जाने लगा था।

    जनवरी से मिलेगा गेहूं भी

    वहीं, इस संबंध में  क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी हरिद्वार देवचंद ने बताया कि जनवरी से पीले कार्ड धारक उपभोक्ताओं को गेहूं और चावल दिया जाएगा। सरकार की ओर से चावल की मात्रा में कटौती की गई है और इसकी जगह उपभोक्ताओं को गेहूं दिया जाएगा।

