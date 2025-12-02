सरकार ने पीले कार्ड धारकों के राशन में किया बदलाव, अब जनवरी से चावल के साथ मिलेगा गेहूं भी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: राज्य सरकार ने पीले कार्ड (राज्य खाद्य योजना) धारक उपभोक्ताओं को मिलने वाले राशन में बदलाव किए हैं। अब उपभोक्ताओं को केवल चावल ही नहीं, बल्कि गेहूं भी उपलब्ध कराया जाएगा। जनवरी से चावल के साथ गेहूं भी दिया जाएगा। हालांकि चावल की मात्रा को पहले के मुकाबले कम किया गया है।

वर्तमान में मिलता पांच किलो चावल वर्तमान में पीले कार्ड धारकों को पांच किलो चावल दिया जाता है, लेकिन नई व्यवस्था के तहत उन्हें पांच किलो गेहूं और ढाई किलो चावल दिया जाएगा। कार्ड धारकों की संख्या 1,56,000 चावल की मात्रा में कमी करते हुए उपभोक्ताओं को दोनों खाद्यान्न दिए जाएंगे। जनपद में पीले कार्ड धारकों की संख्या करीब 1,56,000 है, जबकि इन कार्डों में दर्ज सदस्यों की कुल संख्या करीब 5,38,000 है।