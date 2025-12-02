Ration Card: दिसंबर में जरूर निपटा लें ये काम, वरना जनवरी महीने से बंद हो जाएगा सरकारी राशन का लाभ

संवाद सूत्र, कहलगांव। जन वितरण प्रणाली से जुड़े सभी राशन कार्ड धारकों को वर्ष दिसंबर माह के अंत तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को अगले वर्ष से राशन मिलने में बाधा आ सकती है।

अनुमंडल आपूर्ति पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि कहलगांव अनुमंडल में ई-केवाईसी की स्थिति चिंताजनक है। कहलगांव प्रखंड में 20 प्रतिशत, सन्हौला प्रखंड में 20.17 प्रतिशत,पीरपैंती प्रखंड में सबसे अधिक 23.28 प्रतिशत ई-केवाईसी लंबित है। उन्होंने इसे गंभीर बताते हुए सभी पीडीएस विक्रेताओं को युद्धस्तर पर ई-केवाईसी कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय रहते ई-केवाईसी करा लें, ताकि वे सरकारी अनाज के लाभ से वंचित न हों।