Ration Card: दिसंबर में जरूर निपटा लें ये काम, वरना जनवरी महीने से बंद हो जाएगा सरकारी राशन का लाभ
कहलगांव में राशन कार्ड धारकों के लिए दिसंबर तक ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर अगले साल से राशन मिलना बंद हो सकता है। अनुमंडल आपूर्ति ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, कहलगांव। जन वितरण प्रणाली से जुड़े सभी राशन कार्ड धारकों को वर्ष दिसंबर माह के अंत तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को अगले वर्ष से राशन मिलने में बाधा आ सकती है।
अनुमंडल आपूर्ति पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि कहलगांव अनुमंडल में ई-केवाईसी की स्थिति चिंताजनक है। कहलगांव प्रखंड में 20 प्रतिशत, सन्हौला प्रखंड में 20.17 प्रतिशत,पीरपैंती प्रखंड में सबसे अधिक 23.28 प्रतिशत ई-केवाईसी लंबित है।
उन्होंने इसे गंभीर बताते हुए सभी पीडीएस विक्रेताओं को युद्धस्तर पर ई-केवाईसी कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय रहते ई-केवाईसी करा लें, ताकि वे सरकारी अनाज के लाभ से वंचित न हों।
कहलगांव के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रवि शर्मा ने कहा की ई-केवाईसी कराने के लिए उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी पीडीएस दुकानदार के पास आधार कार्ड के साथ जाकर फिंगर प्रिंट के माध्यम से ई-केवाईसी करा लें। सभी पीडीएस विक्रेताओं को इसके लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।