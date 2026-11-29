जागरण संवाददाता, हरिद्वार। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी (सत्य) के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में हरिद्वार जनपद की सभी 11 सीटों पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी।

ऋषिकुल मैदान में आयोजित पार्टी के राष्ट्रवादी महासम्मेलन को संबोधित करते शेर सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश के मूल निवासियों, किसानों, युवाओं और गरीब वर्ग को उनके हक और अधिकार दिलाना पार्टी की प्राथमिकता है। इसके लिए पार्टी हर स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेगी।

महासम्मेलन में पार्टी की और से पांच प्रमुख मांगे जारी करते हुए उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों में उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार देने के लिए प्रभावी कानून लागू किया जाए। खादर क्षेत्र के स्थानीय लोगों को खनन कार्यो में उचित हिस्सेदारी एवं रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। जिससे क्षेत्र के लोगों को उनके संसाधनों का लाभ मिल सके। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए खेती के लिए बिजली मुफ्त दी जाए। सरकार गन्ना मूल्य मिलों में गन्ना पहुंचने के बाद घोषित करती है। जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसलिए शुगर मिलों का संचालन शुरू होने से पूर्व गन्ना मूल्य घोषित किया जाए।

हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सात विस्थापित गांवों के निवासियों को भूमिधरी का अधिकार शीघ्र प्रदान किया जाए। जिससे उन्हें स्थायी रूप से भूमि संबंधी अधिकार और सामाजिक सुरक्षा मिल सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा और पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा।