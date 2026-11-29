जागरण संवाददाता, हरिद्वार। सुभाष घाट पर गर्भवती महिला के खुले आसमान के नीचे बच्ची को जन्म देने के मामले में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। महिला को महिला चिकित्सालय में उपचार नहीं मिलने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके सिंह को प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं, अस्पताल प्रबंधन से 48 घंटे के भीतर हस्ताक्षरित जांच रिपोर्ट मांगी गई है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित खबर के अनुसार गर्भवती महिला उपचार के लिए हरिद्वार के चैनराय महिला चिकित्सालय पहुंची थी, लेकिन उसे उपचार नहीं मिल पाया। इसके बाद महिला ने सुभाष घाट पर खुले आसमान के नीचे बच्ची को जन्म दिया। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी हलचल मच गई है। सीएमओ डा आरके सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर वह स्वयं भी मामले की जांच कर रहे हैं।

वहीं, एचएमजी जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक कार्यालय की ओर से नोवस पैथोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड (एनपीपीएल) के निदेशक को ईमेल भेजकर तत्काल आंतरिक जांच के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित संस्था से प्रारंभिक तथ्य तत्काल और ईमेल प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर विस्तृत जांच आख्या उपलब्ध कराने को कहा गया है।

जांच में यह पता लगाया जाएगा कि महिला अथवा उसके स्वजनों ने महिला चिकित्सालय के एमसीएच विंग में कब संपर्क किया था। उस समय कौन-कौन से स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे और महिला को किस तरह की चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करायी गयी।

इसके साथ ही उपचार में देरी, उपचार से इंकार या महिला को किसी दूसरे अस्पताल में रेफर किए जाने की परिस्थितियों की भी पड़ताल होगी। प्रकरण से जुड़े अस्पताल के रजिस्टर, ड्यूटी रोस्टर और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि जांच के दौरान किसी तरह के साक्ष्य प्रभावित न हों।