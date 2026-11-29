जागरण संवाददाता, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सनातन संस्कृत में कुंभ सामाजिक समरसता का महापर्व है। ये आयोजन भव्य, दिव्य और सुरक्षित हो, इस संकल्प के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। नेत्र कुंभ सेवा परंपरा को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवों के सबसे नजदीक का स्थान देवभूमि उत्तराखंड है। ऐसे स्थान पर किया गया सेवा, धर्म के कार्य का फल कई गुना अधिक हो जाता है। हरिद्वार में नेत्र कुंभ आयोजित होने जा रहा है। आयोजकों ने इस महाशिविर में डेढ़ लाख श्रद्धालुओं की जांच का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि आज आर्थिक अभाव में चिकित्सा कमी के कारण सुविधा न होने के कारण आंखों की जांच तक नहीं करा पाते है। उनतक नेत्र जांच की सुविधा पहुंचाने के लिए सक्षम का जो अभियान है, वो काफ़ी सराहनीय है।

नेत्र कुंभ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी के लिए एक चश्मा फिर से अखबार पढ़ पाने की खुशी लेकर आयेगा तो वही वह रोजाना के काम कर पाएगा, इससे उसका आत्मविश्वास भी लौटेगा। हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होने जा रहा है।

लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसके लिए काफ़ी तैयारी चल रही है। कुंभ की सफलता इस बात से भी तय होगी की श्रद्धालु को कितनी सुविधा मिली है। सेवा का कार्य सहायता करना नहीं कर्तव्य है: क्षेत्र प्रचारक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक और मुख्य वक्ता महेंद्र कुमार ने कहा कि हरिद्वार में कुंभ होने वाला है और कुंभ का अर्थ ही स्वास्थ्य से है। सेवा के माध्यम से भी स्वास्थ्य अच्छा किया जा सकता है।