जागरण संवाददाता, हरिद्वार। भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम में चल रही बैठक के समापन संत्र को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे नारे तो लगते ही रहते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के नारे भी लगने चाहिए।

उन्होंने उत्साहित कार्यकर्ताओं से एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ईश्वर चंद सैनी के समर्थन में नारे लगवाए। कार्यकर्ताओं की सूची देखकर उन्होंने सभी का अभिनंदन किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड आने पर उनका पहला भाव शांति, दूसरा प्रसन्नता, तीसरा उपलब्धि और संतोष तथा चौथा विश्वास का रहा।