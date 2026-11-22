जागरण संवाददाता, हरिद्वार। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक 10 बजे से प्रेमनगर आश्रम में शुरू होगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित प्रदेश प्रभारी बैठक में शामिल होंगे।

इस बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री विधायक, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, निकाय के जनप्रतिनिधि, क्षेत्र पंचायत व अन्य संगठनों के प्रतनिधि शामिल होंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाम तीन बजे कार्यसमिति की बैठक में शिरकत करेंगे। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा।

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