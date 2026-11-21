जागरण संवाददातात, हरिद्वार। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की हरिद्वार में शुरू होने वाली बैठक से पहले उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश सह प्रभारी बांसुरी स्वराज ने प्रेसवार्ता कर कहा कि राज्य में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है।

बांसुरी ने कहा कि भाजपा की असली ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार गंगा की नगरी होने के साथ उत्तराखंड का प्रवेश द्वार भी है।