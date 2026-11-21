राहुल चौहान, देहरादून। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ की मां सावित्री देवी के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए शनिवार दोपहर को हरिद्वार के चंडी घाट श्मशान पर पहुंचा।

इस दौरान बड़ी संख्या में नेताओं और साधु-संतों का हुजूम श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो वहीं हरिद्वार व ऋषिकेश से बड़ी संख्या में साधु-संत भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे।

श्रद्धांजलि देने वालों में ये वीआईपी रहे शामिल चंडीघाट पर श्रद्धांजलि देने वालों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे।