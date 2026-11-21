जागरण संवाददाता, हरिद्वार। एक साथ चार बड़े वीवीआईपी कार्यक्रमों के चलते शनिवार को पुलिस-प्रशासन दिन भर अलर्ट मोड़ पर रहा। चारों कार्यक्रमों में संघ प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अनेक कैबिनेट मंत्री और बड़े नेताओं की मौजूदगी रही।

इस दौरान शहर में सुरक्षा और यातायात के कड़े इंतजाम रहे। सीएम योगी की मां के अंतिम संस्कार के चलते भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक भी दो घंटे देरी से शुरू हुई। मुख्यमंत्री सहित उत्तराखंड भाजपा के सभी नेता अंतिम संस्कार से लौटने के बाद कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए।

शनिवार सुबह से ही शहर में वीवीआईपी मूवमेंट का सिलसिला शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, राजनीतिक हस्तियां और साधु-संत चंडीघाट पहुंचे।

वहीं प्रेमनगर आश्रम में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक, शांतिकुंज में समारोह और बैरागी कैंप में हंस फाउंडेशन के कार्यक्रम के चलते भी वीवीआईपी गतिविधियां रहीं। सबसे ज्यादा दबाव चंडीघाट और प्रेमनगर आश्रम की ओर जाने वाले मार्गों पर रहा।

चंडीघाट पर अंतिम संस्कार के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस ने प्रमुख मार्गों पर चेकिंग बढ़ाई और वीवीआईपी मूवमेंट के अनुसार यातायात नियंत्रित किया। शांतिकुंज में आयोजित दो दिवसीय जन्मशताब्दी समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत की मौजूदगी भी महत्वपूर्ण रही।



दो घंटे देर से शुरू हुई कार्यसमिति