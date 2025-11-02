शैलेंद्र गोदियाल, जागरण हरिद्वार। राजाजी टाइगर रिजर्व के की ओर से आगामी 15 नवंबर को पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे, किंतु इस बार राजाजी टाइगर रिजर्व का प्रमुख आकर्षण चीला जोन वृत्ताकार सफारी ट्रैक संशय के घेरे में है। मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदा ने इस प्रसिद्ध वृत्ताकार सफारी ट्रैक को भी बड़ा गहरा घाव दिया है। मीठावली के समीप हिल टॉप क्षेत्र में लगभग 200 मीटर हिस्सा भारी भूस्खलन के कारण ध्वस्त हो गया। बीते सप्ताह ट्रैक की मरम्मत करने के लिए जब राजाजी टाइगर रिजर्व की टीम हिल टाप के पहुंची तो तब मानसून के जख्म का पता चल पाया। दरअसल राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट मानसून काल के लिए 15 जून को बंद हो गए थे। मानसून समाप्त होने के बाद अब टाइगर रिजर्व प्रशासन की टीम ट्रैक की मरम्मत करने में जुटी है। जिससे 15 नवंबर से पर्यटक टाइगर रिजर्व की सैर कर सकें।

राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन के अनुसार मानसून सीजन में चीला जोन के ट्रैक को लगभग एक करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। मानसून के दौरान यहां बादल फटने जैसी स्थिति बनी थी, जिससे मार्ग के कई हिस्से धंस गए और हिल टाप के पास भारी भूकटाव भी हुआ है। इस क्षेत्र में करीब 200 मीटर हिस्से में सफारी मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वर्तमान में राजाजी टाइगर रिजर्व की टीम अस्थायी रूप से रास्ता दुरुस्त करने और वैकल्पिक मार्ग तैयार करने में जुटी हुई है, ताकि पर्यटक पूर्ववत अनुभव प्राप्त कर सकें। राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला वार्डन ने चित्रांजली नेगी ने कहा कि चीला का वृत्ताकार ट्रैक को शीघ्र बहाल करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, ताकि सैलानी चीला जोन के जंगलों में प्रकृति और वन्यजीवों के रोमांचक दीदार का पूरा आनंद ले सकें।