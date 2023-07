कांवड़ मेले में मुरादाबाद से लक्सर तक Kanwar Special Train चलाएगा रेलवे, 5 से 20 जुलाई तक किया जाएगा संचालन

कांवड़ मेले को देखते हुए रेल विभाग ने कांवड़ स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। 5 से 20 जुलाई के बीच चलने वाली यह ट्रेन लक्सर से मुरादाबाद के बीच चलेगी। लक्सर से चलकर बालावाली मौअज्जमपुर नारायणपुर नजीबाबाद नगीना धामपुर स्योहारा कांठ होते हुए यह विशेष रेलगाड़ी मुरादाबाद पहुंचेगी और इसी क्रम में वापसी भी करेगी। ट्रेन मुरादाबाद से सुबह 415 बजे चलेगी

कांवड़ मेले में लक्सर तक Kanwar Special चलाएगा रेलवे

Your browser does not support the audio element.

जागरण टीम, लक्सर: कांवड़ मेले को देखते हुए रेल विभाग ने कांवड़ स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। 5 से 20 जुलाई के बीच चलने वाली यह ट्रेन लक्सर से मुरादाबाद के बीच चलेगी। लक्सर से चलकर बालावाली, मौअज्जमपुर नारायणपुर, नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, स्योहारा, कांठ होते हुए यह विशेष रेलगाड़ी मुरादाबाद पहुंचेगी और इसी क्रम में वापसी भी करेगी। ट्रेन मुरादाबाद से सुबह 4:15 बजे चलेगी जो लक्सर में 7:15 तक पहुंचेगी और लक्सर से ट्रेन का संचालन दोपहर 12:00 बजे होगा जो मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर दोपहर 3:15 पर पहुंचेगी। ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच भीड़ के मद्देनजर रेलवे प्रबंधन ने हरिद्वार से चंदौसी के बीच चलने वाली 04360/59 नंबर की ट्रेन में तीन अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। देहरादून से सहारनपुर के बीच चलने वाली 04374/73 रेलगाड़ी में भी दो अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे। बरेली से अलीगढ़ के बीच चलने वाली 04376/75 नंबर की गाड़ी में ही दो अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे। गाड़ी संख्या 04334/33 नजीबाबाद- गजरौला के बीच चलने वाली ट्रेन में एक अतिरिक्त कोच लगेगा। गजरौला-अलीगढ़ सवारी गाड़ी में भी एकत्रित कोच रहेगा। जबकि, नजीबाबाद से मुरादाबाद के बीच चलने वाली 04394/93 नंबर की गाड़ी में भी एक अतिरिक्त कोच लगेगा। यह सेवा पांच से 20 जुलाई के बीच प्रभावी रहेगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर सिंह ने बताया कि कावड़ यात्रा के दौरान 5 जुलाई से 20 जुलाई तक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

Edited By: riya.pandey