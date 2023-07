Haridwar: ज्वालापुर में वाहन की टक्कर से कांवड़ खंडित होने पर हंगामा, नई कांवड़ मंगाकर शांत किया गया मामला

ज्वालापुर में एक वाहन की टक्कर से कांवड़ क्षतिग्रस्त हो गई। कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाते हुए कांवड़ यात्रियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने आननफानन में मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। नई कांवड़ मंगाकर कांवड़ यात्रियों को सौंपी गई। दोबारा पूजन के बाद कांवड़ यात्री गंतव्य को रवाना हुए तब पुलिस ने राहत की सांस ली।

ज्वालापुर में वाहन की टक्कर से कांवड़ खंडित होने पर हंगामा

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: ज्वालापुर में एक वाहन की टक्कर से कांवड़ क्षतिग्रस्त हो गई। कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाते हुए कांवड़ यात्रियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने आननफानन में मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। नई कांवड़ मंगाकर कांवड़ यात्रियों को सौंपी गई। दोबारा पूजन के बाद कांवड़ यात्री गंतव्य को रवाना हुए, तब पुलिस ने राहत की सांस ली। पुलिस की मुस्तैदी से बवाल होते-होते टल गया। कांवड़ क्षतिग्रस्त होने पर यात्रियों ने किया हंगामा नजफगढ़ (दिल्ली) से 16 कांवड़ यात्रियों का एक जत्था गंगा जल लेने हरिद्वार आया था। मंगलवार को कांवड़ लेकर लौटने के दौरान ज्वालापुर आर्यनगर में एक वाहन की टक्कर लगने पर एक युवक की कांवड़ क्षतिग्रस्त हो गई। इस पर पूरा दल रुक गया और कांवड़ खंडित करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने कांवड़ यात्रियों को समझा-बुझाकर शांत किया। दोबारा विधि-विधान के साथ कांवड़ उठाकर दिल्ली के लिए रवाना हुए यात्री दो तीन पुलिसकर्मियों को कुछ कांवड़ यात्रियों के साथ नई कांवड़ लेने के लिए रवाना किया गया। कुछ देर बाद नई कांवड़ आने पर यात्रियों ने पूजा-अर्चना करते हुए दोबारा विधि-विधान से कांवड़ उठाई और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सीओ सिटी निहारिका सेमवाल ने बताया कि कांवड़ यात्री गुलशन निवासी नजफगढ़ दिल्ली के नेतृत्व में हरिद्वार आए थे। नई कांवड़ मंगाकर दल को रवाना किया गया है।

