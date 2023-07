Dehradun News: DM पौड़ी व SSP ने की अधिकारियों के साथ बैठक, मेला क्षेत्र में समस्याओं के निवारण के दिए निर्देश

परमार्थ निकेतन लक्ष्मणझूला स्थित योगा हाल में जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे ने श्री नीलकंठ कांवड़ यात्रा मेले में नियुक्त प्रशासन एवं पुलिस के जोनल व सेक्टर प्रभारियों को जिम्मेदारी बताई। उन्होंने सभी अधिकारियों को चौबीस घंटे कंट्रोल रूम के संपर्क में रहने को निर्देशित किया। एसएसपी ने कांवड़ मेले में यात्रा को तैयारियों को लेकर निर्देश दिए।

DM पौड़ी व SSP ने की अधिकारियों के साथ बैठक

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: परमार्थ निकेतन लक्ष्मणझूला स्थित योगा हाल में जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे ने श्री नीलकंठ कांवड़ यात्रा मेले में नियुक्त प्रशासन एवं पुलिस के जोनल व सेक्टर प्रभारियों को जिम्मेदारी बताई। उन्होंने सभी अधिकारियों को चौबीस घंटे कंट्रोल रूम के संपर्क में रहने को निर्देशित किया। एसएसपी ने कांवड़ मेले में यात्रा को तैयारियों को लेकर दिए निर्देश जिलाधिकारी और एसएसपी ने ब्रीफिंग के दौरान कांवड़ मेले में यात्रा की तैयारियों के संबंध में विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करते हुए यातायात व्यवस्था, बैरियर, रस्सा, पब्लिक अलाउंस सिस्टम आदि की आवश्यकताओं के संबंध में सेक्टरवार समस्या व सुझाव लिए गए। जिन सेक्टरों में यातायात के लिए बैरियर, रस्सा, पीए सिस्टम, बिजली समस्या, पानी की समस्या, टायलेट आदि की समस्या सामने आई। इनके सेक्टर पुलिस अधिकारियों व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को आपस में समन्वय रखते हुए समस्याओं का निस्तारण बुधवार शाम तक करने के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने कहा कि कांवड़ मेले की महत्ता को समझते हुए प्रशासन से अच्छा समन्वय स्थापित करते हुए व्यवस्था करनी है। किसी भी घटना का तत्काल मौके पर निवारण करने व सभी संभावित घटनास्थलों पर एसडीआरएफ टीमों, नदी किनारे गोताखोरों, जल पुलिस के कार्मिकों की ओर से संबंधित घटनाओं का तत्काल निस्तारण करने के साथ-साथ पीए सिस्टम से यात्रियों को जागरूक करने के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा गर्भगृह में भीड़ बढ़ने पर कांवड़ियों को पुंडरासू में बने यात्री शेड के नीचे सामान्य स्थिति में आने तक रोकने के लिए निर्देशित किया। ब्रीफिंग के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार शेखर चन्द्र सुयाल, उप सेनानायक आइआरबी राजन सिंह, एसडीएम यमकेश्वर आकाश जोशी भी मौजूद रहे।

Edited By: riya.pandey