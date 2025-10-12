धान के खेत में किसानों ने सुनी आहट, देखते ही मच गई भगदड़... वन विभाग नहीं पकड़ सका अजगर
बहादराबाद में एक खेत में अजगर दिखने से धान काट रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन दलदल के कारण अजगर को पकड़ नहीं पाई। किसान अरविंद चौहान के खेत में हुई इस घटना से ग्रामीणों में डर का माहौल है, क्योंकि वन विभाग बिना अजगर को पकड़े ही लौट गया।
खेत में पहुंचा अजगर, धान काट रहे मजदूरों में भगदड़
दलदल के कारण नहीं पकड़ा जा सका अजगर
संवाद सूत्र, जागरण, बहादराबाद/हरिद्वार। टोल प्लाजा के नजदीक एक खेत में अजगर आने से धान काट रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मगर खेत में दलदल होने के चलते अजगर नहीं पकड़ा जा सका। ग्रामीणों में डर बना हुआ है।
धान की फसल में सुनी आहट
शनिवार की सुबह किसान अरविंद चौहान के खेत में मजदूर धान की फसल को काटने गए थे। उसी दौरान मजदूरों को धान की फसल में आहट सुनाई दी। मजदूरों ने आगे जाकर देखा करीब पांच फिट लंबा अजगर नजर आने से उनके होश उड़ गए। अरविंद चौहान ने वन विभाग को सूचना दी। कई घंटे बाद वन विभाग टीम मौके पर पहुंची। लेकिन खेत में दलदल होने की वजह से अजगर को नहीं पकड़ सकी।
वन विभाग की टीम बिना अजगर पकड़े लौटी
देखते ही देखते आस-पास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन अजगर टस से मस नहीं हुआ। वन विभाग की टीम अजगर को बिना पकड़े वापस लौट आई। जिस कारण किसानों में भय का वातावरण बना हुआ है। किसान खेतों की ओर नहीं जा रहे हैं। वन दारोगा इंद्र सिंह ने बताया कि उनकी टीम मौके पर गई थी। ऐसा लग रहा है कि अजगर ने कोई बड़ा जानवर खाया हुआ है। खेत में दलदल होने के कारण अजगर पकड़ा नहीं जा सका। अजगर पर नजर रखी जा रही है।
