धान के खेत में किसानों ने सुनी आहट, देखते ही मच गई भगदड़... वन विभाग नहीं पकड़ सका अजगर

खेत में पहुंचा अजगर, धान काट रहे मजदूरों में भगदड़

दलदल के कारण नहीं पकड़ा जा सका अजगर

संवाद सूत्र, जागरण, बहादराबाद/हरिद्वार। टोल प्लाजा के नजदीक एक खेत में अजगर आने से धान काट रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मगर खेत में दलदल होने के चलते अजगर नहीं पकड़ा जा सका। ग्रामीणों में डर बना हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धान की फसल में सुनी आहट

शनिवार की सुबह किसान अरविंद चौहान के खेत में मजदूर धान की फसल को काटने गए थे। उसी दौरान मजदूरों को धान की फसल में आहट सुनाई दी। मजदूरों ने आगे जाकर देखा करीब पांच फिट लंबा अजगर नजर आने से उनके होश उड़ गए। अरविंद चौहान ने वन विभाग को सूचना दी। कई घंटे बाद वन विभाग टीम मौके पर पहुंची। लेकिन खेत में दलदल होने की वजह से अजगर को नहीं पकड़ सकी।