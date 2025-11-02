President Uttarakhand Visit: हमारे विद्यार्थी जाब सीकर नहीं, जाब क्रिएटर - बाबा रामदेव

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति स्वामी रामदेव और कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने राष्ट्रपति का भव्य रूप से स्वागत किया। इस पर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के आगमन को पतंजलि परिवार के लिए गौरवान्वित क्षण बताया। अपने संदेश में कहा कि पतंजलि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी केवल शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे, बल्कि राष्ट्र निर्माण की भावना से ओतप्रोत होकर आगे बढ़ रहे हैं।

इस अवसर पर स्वामी रामदेव ने कहा कि इस विश्वविद्यालय का हर विद्यार्थी ‘जाब सीकर’ नहीं, बल्कि ‘जाब क्रिएटर’ है। यहां शिक्षा का आधार किसी जाति या धर्म पर नहीं, बल्कि सनातन सिद्धांतों पर आधारित है। पतंजलि विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल शिक्षित नागरिक तैयार करना नहीं, बल्कि चरित्रवान, आत्मनिर्भर और नैतिक समाज का निर्माण करना है।

पतंजलि विवि के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तथा विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि पतंजलि विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सफलतापूर्वक लागू किया है। यह नीति शिक्षा को रोजगारपरक, बहुविषयक और मूल्य आधारित बनाने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नेक) से 3.48 ग्रेड प्वांइट के साथ ए ग्रेड प्राप्त किया है, जो इसकी उच्च गुणवत्ता का प्रमाण है।

आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि विश्वविद्यालय में शुल्कमुक्त शिक्षा प्रणाली लागू है और मेधावी विद्यार्थियों के लिए विशेष छूट दी जाती है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने योग, आयुर्वेद और समग्र स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय वैज्ञानिक योगदान दिया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय खेल, संस्कृति और अनुसंधान के क्षेत्र में भी निरंतर प्रगति कर रहा है।