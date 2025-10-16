जागरण संवाददाता, हरिद्वार। दूधाधारी फ्लाईओवर के समीप हाईवे किनारे बने अवैध रेस्टोरेंट्स पर कुंभ प्रशासन की टीम व नगर निगम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। कुंभ मेला टीम और नगर निगम की संयुक्त टीम ने बृहस्पतिवार को दूधाधारी फ्लाईओवर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बने अवैध रेस्टोरेंट्स और ढाबों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया।

प्रशासन की यह कार्रवाई अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत की गई, ताकि आगामी पर्वों और यात्राओं के दौरान यातायात में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा रहा। कार्रवाई के दौरान टीम ने सड़क किनारे बने अस्थायी ढांचे, टीनशेड, बेंच और गैस सिलेंडर आदि को हटवाया।

अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती कहा कि कुंभ मेला भूमि, सार्वजनिक मार्गों और राजमार्ग के किनारे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध व्यवसाय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।