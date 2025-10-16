Language
    हरिद्वार में अर्धकुंभ की तैयारियां तेज, प्रशासन और नगर निगम का बड़ा एक्‍शन; रेस्‍टोरेंट और ढाबे हटाए

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 12:44 PM (IST)

    हरिद्वार में अर्धकुंभ की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। प्रशासन और नगर निगम मिलकर अतिक्रमण हटा रहे हैं, जिसमें रेस्तरां और ढाबे शामिल हैं। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं, जैसे स्नान घाटों का निर्माण और सड़कों की मरम्मत, सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि अर्धकुंभ सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

    कुंभ मेला भूमि, सार्वजनिक मार्गों और राजमार्ग के किनारे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध व्यवसाय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। दूधाधारी फ्लाईओवर के समीप हाईवे किनारे बने अवैध रेस्टोरेंट्स पर कुंभ प्रशासन की टीम व नगर निगम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। कुंभ मेला टीम और नगर निगम की संयुक्त टीम ने बृहस्पतिवार को दूधाधारी फ्लाईओवर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बने अवैध रेस्टोरेंट्स और ढाबों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया।

    प्रशासन की यह कार्रवाई अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत की गई, ताकि आगामी पर्वों और यात्राओं के दौरान यातायात में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा रहा। कार्रवाई के दौरान टीम ने सड़क किनारे बने अस्थायी ढांचे, टीनशेड, बेंच और गैस सिलेंडर आदि को हटवाया।

    अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती कहा कि कुंभ मेला भूमि, सार्वजनिक मार्गों और राजमार्ग के किनारे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध व्यवसाय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

    उन्होंने स्थानीय लोगों और व्यवसायियों से अपील की है कि वे नियमानुसार ही अपनी दुकानें या प्रतिष्ठान संचालित करें और सड़क किनारे अनधिकृत रूप से कोई निर्माण न करें। फिर से अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।