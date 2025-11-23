शादी में डीजे पर हर्ष फायरिंग के बाद दो पक्षों के बीच, पुलिस मामले की जांच में जुटी
मंगलौर के एक गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे पर नाचते हुए हर्ष फायरिंग की गई। इस घटना के बाद दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर उनके घर पर जाकर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दो युवकों को हिरासत में लिया है।
संवाद सहयोगी जागरण मंगलौर। गांव में युवक की शादी में डीजे पर नाचते हुए हर्ष फायरिंग करने का मामला प्रकाश में आया है। हर्ष फायरिंग के बाद दो पक्षों के बीच कहासुनी भी हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर उसके घर पर पहुंच कर फायरिंग करने के आरोप लगाए हैं।
मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बिझोली निवासी एक ग्रामीण के घर पर उसके पुत्र की शादी के दौरान शनिवार की रात दावत का आयोजन किया गया था जिसमें मेहमानों के अलावा ग्रामीणों को भी आमंत्रित किया गया था। इस दौरान देर रात डीजे पर कुछ युवक डांस कर रहे थे तभी एक युवक ने देसी तमंचा निकालकर हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद मौके पर दो पक्षों के बीच हर्ष फायरिंग को लेकर कहासुनी भी हुई।
झगड़े के बाद एक पक्ष अपने घर पहुंच गया। आरोंप है कि तभी बाइक पर कुछ युवक उसके घर पर पहुंचे। और वहां पर उसके साथ गाली- गलोच करते हुए फायरिंग की। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए दो युवकों को हिरासत में लिया है। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है।
मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।