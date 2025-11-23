Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी में डीजे पर हर्ष फायरिंग के बाद दो पक्षों के बीच, पुलिस मामले की जांच में जुटी

    By Mukesh Goyal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:36 PM (IST)

    मंगलौर के एक गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे पर नाचते हुए हर्ष फायरिंग की गई। इस घटना के बाद दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर उनके घर पर जाकर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दो युवकों को हिरासत में लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

     हर्ष फायरिंग को लेकर दोनों पक्षों के बीच हुई कहासुनी. Concept

    संवाद सहयोगी जागरण मंगलौर। गांव में युवक की शादी में डीजे पर नाचते हुए हर्ष फायरिंग करने का मामला प्रकाश में आया है। हर्ष फायरिंग के बाद दो पक्षों के बीच कहासुनी भी हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर उसके घर पर पहुंच कर फायरिंग करने के आरोप लगाए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बिझोली निवासी एक ग्रामीण के घर पर उसके पुत्र की शादी के दौरान शनिवार की रात दावत का आयोजन किया गया था जिसमें मेहमानों के अलावा ग्रामीणों को भी आमंत्रित किया गया था। इस दौरान देर रात डीजे पर कुछ युवक डांस कर रहे थे तभी एक युवक ने देसी तमंचा निकालकर हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद मौके पर दो पक्षों के बीच हर्ष फायरिंग को लेकर कहासुनी भी हुई।

    झगड़े के बाद एक पक्ष अपने घर पहुंच गया। आरोंप है कि तभी बाइक पर कुछ युवक उसके घर पर पहुंचे। और वहां पर उसके साथ गाली- गलोच करते हुए फायरिंग की। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए दो युवकों को हिरासत में लिया है। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है।

    मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी।