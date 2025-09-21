Language
    पितृ अमावस्या: हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जनसैलाब, स्नान व तर्पण के लिए हरकी पैड़ी क्षेत्र में उमड़ी भीड़

    By Shailendra prasad Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 08:29 PM (IST)

    पितृ अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हरकी पैड़ी समेत विभिन्न गंगा घाटों पर भक्तों ने स्नान और तर्पण किया। दूर-दूर से आए लोगों ने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और सत्या फाउंडेशन ने अन्नदान शिविर का आयोजन किया। इस दिन को पितृ तृप्ति का महापर्व माना जाता है।

    पितृ अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार । पितृ पक्ष की श्राद्ध अमावस्या पर रविवार को तीर्थनगरी हरिद्वार में आस्था और श्रद्धा कर भीड़ उमड़ी। हरकी पैड़ी, ब्रह्मकुंड, कुशाव्रत घाट और नारायणी शिला सहित गंगा तटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सों से आए भक्तों ने गंगा स्नान और पितृ तर्पण कर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

    रविवार सुबह से ही रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और आसपास के देहात से लोग हरकी पैड़ी पहुंचे। घाटों पर लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालु अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतजार करते दिखे।स्थानीय ब्राह्मणों और पुरोहितों ने गंगा तटों पर परंपरागत विधि-विधान से पिंडदान और तर्पण कराया।

    गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने पितृमोक्ष की कामना की और परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना की। श्राद्ध अमावस्या को वर्ष में एक बार आने वाला पितृ तृप्ति का महापर्व माना जाता है।

    मान्यता है कि इस दिन किया गया श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान पितरों को तृप्त करता है और वे वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस और प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे। बीती रात से ही मंदिर क्षेत्र को जीरो जोन बनाकर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी।

    अन्नदान शिविर लगाए

    हरिद्वार। सत्या फाउंडेशन की ओर से पितृ अमावस्या के अवसर पर गोविंद घाट पर अन्नदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसके अन्तर्गत फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपक पंवार के नेतृत्व में संस्था के पदाधिकारियों व सदस्यों ने सर्व प्रथम मां गंगा का दुग्धाभिषेक, पूजा-अर्चना किया, तत्पश्चात सैंकड़ों जरूरतमंद लोगों को भोजन, बिस्कुट व मिष्ठान वितरित किया गया।

    इस अवसर पर मुख्य वरिष्ठ समाजसेवी जगदीश पाहवा, संस्था संरक्षक अरुण कुमार पाठक, अध्यक्ष दीपक पंवार, संस्था की ब्रांड एम्बेसडर संगीता राणा, सह-संस्थापक सरिता पंवार, सचिव अंकित राठौर, उपाध्यक्ष घनश्याम साहनी, परमानंद पोपली, जितेंद्र मिश्रा, मुकेश राणा व अन्य सदस्य उपस्थित रहे।