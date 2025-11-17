पथरी में उप प्रधान पर फर्जी TC के सहारे चुनाव जीतने का आरोप, कोर्ट के आदेाश पर मुकदमा दर्ज

Language
    By Mehtab Alam Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    हरिद्वार के पथरी में उप प्रधान पर फर्जी ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) का इस्तेमाल करके चुनाव जीतने का आरोप है। कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिससे मामले की जांच शुरू हो गई है।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। पथरी क्षेत्र में ग्राम कासमपुर की उप प्रधान पर शैक्षिक प्रमाण पत्रों के फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। आरटीआई से दस्तावेज जुटाने के बाद आरोपित के खिलाफ कोर्ट के आदेाश पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस के मुताबिक, कासमपुर निवासी जमशेद ने अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर बताया कि पंचायत चुनाव में सदस्य के लिए पुरुष प्रत्याशी के लिए 10वीं और महिला प्रत्याशी के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य है। कासमपुर की उप प्रधान शहजादी ने उत्तरांचल जूनियर हाई स्कूल, धीरवाली ज्वालापुर से वर्ष 2011-12 में कक्षा आठ उत्तीर्ण का प्रमाणपत्र (टीसी) अपने नामांकन पत्र में लगाया था। जमशेद ने कोर्ट को बताया कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) से दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने के बाद उन्होंने उपशिक्षा अधिकारी, बहादराबाद से प्रमाण पत्र की दस्दीक कराई।

    जांच में क्या पता लगा?

    जांच में पता चला कि स्कूल के रिकॉर्ड में शहजादी नाम की किसी भी छात्रा का 2011-12 में आठवीं कक्षा में अध्ययन या उत्तीर्ण होने का कोई विवरण दर्ज नहीं है। उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने भी स्पष्ट कर दिया कि उप प्रधान शहजादी की टीसी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती और फर्जी प्रतीत होती है। आरोप लगाया गया है कि जाली स्थानांतरण प्रमाणपत्र लगाकर शहजादी ने वार्ड-नंबर दो से सदस्य पद पर जीत हासिल की और बाद में उपप्रधान का पद भी प्राप्त कर लिया।

    इस संबंध में चार अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कराने के लिए पथरी थाने में शिकायत दी, पर कार्रवाई नहीं हुई। तब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। कोर्ट ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए। पथरी थानाध्यक्ष मनोज नौटियाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

    पति पर एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हैं मुकदमें

    आरोपित महिला उप प्रधान शहजादी के पति सद्दाम उर्फ गुल्लू के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कई मुकदमें दर्ज चले आ रहे हैं। वह कई बार स्मैक तस्करी में जेल जा चुका है। इसके साथ ही पुलिस ने दो साल पर गैंगेस्टर एक्ट में भी आरोपित के खिलाफ शिकंजा कसा था। अब उप प्रधान उसकी पत्नी पर फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज कर होने पर गांव में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। थानाध्यक्ष मनोज नौटियाल ने बताया कि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी।