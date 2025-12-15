Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पतंजलि विश्वविद्यालय को ज्ञान भारतम मिशन, संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाया गया क्लस्टर सेंटर

    By Gaurav Tiwari Edited By: Gaurav Tiwari
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:28 PM (IST)

    हरिद्वार में संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन द्वारा पतंजलि विश्वविद्यालय को क्लस्टर सेंटर के रूप में मान्यता दी गई। योगगुरु स्वामी रामदेव, डॉ आच ...और पढ़ें

    Hero Image

    हरिद्वार। ज्ञान भारतम मिशन, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आज हरिद्वार में आयोजित एक समारोह में पतंजलि विश्वविद्यालय को "क्लस्टर सेंटर" के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इस संदर्भ में पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगगुरु स्वामी रामदेव, कुलगुरु डॉ आचार्य बालकृष्ण तथा ज्ञान भारतम मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ अनिर्बान दाश, डॉ श्रीधर बारीक (कॉर्डिनेटर, NMM) तथा श्री विश्वरंजन मालिक (कॉर्डिनेटर, डिजिटाइजेशन, NMM) की उपस्थिति में एक MoU साइन किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस अवसर पर योगगुरु स्वामी रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत सहित ज्ञान भारतम मिशन की पूरी टीम का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की संस्कृति मूलक भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण का जीवंत उदाहरण है ज्ञान भारतम मिशन।

    डॉ आचार्य बालकृष्ण ने बताया की अभी तक 33 MOU इस मिशन के तहत साइन हुए हैं जिसमें क्लस्टर सेंटर 20 हैं। इनमें से 8 विश्वविद्यालय हैं और योग शिक्षा आधारित प्रथम क्लस्टर सेंटर पतंजलि विश्वविद्यालय है। उन्होंने बताया अभी तक पतंजलि विश्वविद्यालय में 50000 से ज़्यादा प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण, 42 लाख पृष्ठों के डिजिटलाइजेशन और 40 से अधिक पांडुलिपियों के शोधन एवं पुनर्प्रकाशन का कार्य किया जा चुका है। ज्ञान भारतम के क्लस्टर सेंटर के रूप में अब पतंजलि इस कार्य को और दिव्यता प्रदान करते हुए 20 केन्द्रों को भी प्रशिक्षित और प्रोत्साहित कर इस मिशन से जोड़कर भारतीय संस्कृति के रक्षण का कार्य कर सकेगा।

    patanjali2

    इस अवसर पर ज्ञान भरतम मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ अनिर्बान दास ने बताया कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत क्लस्टर सेंटर के रूप में पतंजलि विश्वविद्यालय योग और आयुर्वेद पर आधारित पांडुलिपियों पर ना केवल शोध करेगा अपितु इसको शिक्षा क्रांति से जोड़कर देश एवं समाज तक पहुंचाएगा।

    इस अवसर पर पतंजलि विश्वविद्यालय की मानविकी एवं प्राचीन अध्ययन संकाय की डीन डॉ साध्वी देवप्रिया सहित पतंजलि अनुसंधान संस्थान के डॉ अनुराग वार्ष्णेय, डॉ सतपाल, डॉ करुणा, डॉ स्वाति, डॉ राजेश मिश्रा, डॉ रश्मि मित्तल सहित सभी छात्र एवं वैज्ञानिक उपस्थित रहे।