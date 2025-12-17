पतंजलि जल्द लॉन्च करेगा ड्राई फ्रूट्स वाला गुड़, सर्दियों में बढ़ाएगा आपकी इम्यूनिटी

डिजिटल डेस्क, हरिद्वार। सर्दियों के मौसम में गुड़ का सेवन बहुत लाभकारी माना जाता है। आयुर्वेद में इसे प्राकृतिक ऊर्जा और गर्म तासीर वाला भोजन भी बताया गया है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, जिससे सर्दियों में शरीर का तापमान संतुलित रहता है और ठंड से बचाव होता है। यह इम्यूनिटी बढ़ाने में भी सहायक है क्योंकि इसमें आयरन, जिंक और एंटी ऑक्सीडेंट होता है जो रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। ऐसे में यदि गुड़ के साथ ड्राइ फ्रूट्स का मिश्रण हो जाए तो फिर बात ही क्या है। गुड़ और ड्राई फ्रूट्स के मिश्रण से तैयार गुड़ जल्द ही पतंजलि अपने मेगा स्टोरी पर लाने जा रही है। जहां से कोई भी सेहत के खजाने से भरपूर इस ड्राई फ्रूर्टस गुड़ को खरीद सकता है।

पतंजलि योगपीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव ने यह जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। उन्होंने गुड़ के गुणकारी तत्वों के बारे में बताया। गुड़ के साथ ड्राई फ्रूट्स के मिश्रण करके गुड़ के तैयार करने की बात भी बताई। उन्होंने बताया कि गुड़ वाला च्यवनप्राश भी हर मेगा स्टोर पर अब उपलब्ध है। स्वामी रामदेव ने देश की जनता से कहा कि जब नैसर्गिक चीजें उपलब्ध है तो जहर क्यों खाना?

उन्होंने कहा कि चीनी छोड़ो, शहद खाओ, गुड़ खाओ। सफेद नमक छोड़ो, सेंधा नमक खाओ। यह सभी पतंजलि के मेगा स्टोर पर उपलब्ध है। सफेद चावल की जगह मिलेट का प्रयोग करो। रिफाइन को छोड़ तिल का तेल, सरसों और कोकोनेट आयल को अपने खान-पान के जीवन में उतारने की जरूरत है। गाय का घी तो अमृत है। ये सब चीजें हैं तो फिर सिंथेटिक खान-पान क्यों करना? सिंथेटिक खाने- पीने, विटामिन्स, सिंथेटिक जूते-चप्पल, कपड़े, हेयर केयर ऑयल, डेंटल केयर, स्कीन केयर सभी का बहिष्कार कीजिये।

विदेशी कंपनियों ने तो देश को लूटा, बर्बाद किया, तबाह किया है। सौ ट्रिलियन से ज्यादा विदेशी आक्रांता लूटेरे लूट कर भारत माता की दौलत ले गये। जो आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से कहीं अधिक है। इसलिए कहता हूं स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। स्वामी रामदेव ने कहा कि पतंजलि सारा अर्जित अर्थ परमार्थ के लिए है। भारत माता की सेवा के लिए है। सनातन धर्म को युग धर्म से जोड़ने की जरूरत है।

योग धर्म को युग धर्म बनाना है। इसलिए पतंजलि के स्वदेशी से जुड़े, लोगों को भी जोड़ें। आर्थिक गुलामी, मैकाले की चलाई शिक्षा की गुलामी, विदेशी चिकित्सा की गुलामी, विदेशी भाषा की गुलामी, वेश भूष की गुलामी सबसे भारता माता को आजादी दिलानी है। देश ग्लानी-कुंठाओं, नशा, भोग, वासना में उलझा पड़ा है। इसलिए सब प्रतिबद्ध होकर जब प्रकार की गुलामी से भारत माता को मुक्त करायेंगे तभी एक स्वस्थ समृद्ध, श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत का सपना पूरा हो पायेगा।