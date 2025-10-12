Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरिद्वार में रेलवे लाइन किनारे पॉलीथिन में मिला नवजात, मासूम को इस हाल में देख पसीज गया दिल

    By Mehtab Alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:30 PM (IST)

    हरिद्वार में रेलवे लाइन के किनारे एक नवजात शिशु पॉलीथिन में मिला। बच्चे को देखकर लोगों का दिल पसीज गया और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। नवजात की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पोस्टमार्टम के दौरान लिया जाएगा डीएनए सैंपल. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। शहर कोतवाली के पीछे रेलवे लाइन किनारे पालीथिन में एक नवजात मिलने से सनसनी फैल गई। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। नवजात की उम्र लगभग दो दिन मानी जा रही है। जानवरों ने उसका एक हाथ भी नोंच डाला। सूचना पर पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम कराते हुए उसका डीएनए सैंपल सुरक्षित रखने की तैयारी है। वहीं, आस-पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए शव फेंकने वालों की तलाश की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के मुताबिक, रविवार को स्थानीय निवासियों ने ब्रह्मपुरी जिला अस्पताल व शहर कोतवाली के पीछे की तरफ रेलवे लाइन के किनारे पॉलीथिन में एक नवजात शिशु पड़ा देखा। सूचना मिलते ही पार्षद सोहित सेठी मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। जीवति होने की उम्मीद से पुलिस ने नवजात को जिला अस्पताल पहुंचाया, चिकित्सकों ने जांच के बाद शिशु को मृत घोषित कर दिया। नवजात की उम्र दो दिन मानी जा रही है।

    वहीं, नवजात का एक हाथ भी जख्मी हालत में मिला। ऐसा माना जा रहा है कि नवजात को रेलवे किनारे फेंकने के बाद आवारा कुत्तों या किसी अन्य जानवर ने उसे नोचा है। नवजात कन्या या भ्रूण मिलने के मामले कई बार सामने आ चुके हैं, यह रविवार को मिला नवजात बालक है। यह शर्मनाक कृत्य किसने और क्यों किया, इस बारे में कई तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं। शहर कोतवाल रितेश शाह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराते हुए डीएनए सैंपल सुरक्षित किया जाएगा। ताकि शिनाख्त कराने में आसानी हो। बताया कि नवजात को फेंकने वालों का हुलिया चिह्नित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

    महिला अस्पताल से तो नहीं कनेक्शन

    जिस जगह पर नवजात मिला है, उससे चंद कदम की दूरी पर ही जिला महिला अस्पताल भी है। पुलिस पता लगा रही है कि नवजात का कनेक्शन कहीं महिला अस्पताल से तो नहीं है। इसके लिए अस्पताल के कैमरे भी चेक करने की तैयारी है। स्थानीय पार्षद सोहित सेठी ने शर्मनाक कृत्य करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं, स्थानीय निवासियों ने भी नाराजगी जताई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।