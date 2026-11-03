गो माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने और गो हत्या पर प्रतिबंध के लिए देशव्यापी आंदोलन

संवाद सूत्र, जागरण, पथरी (हरिद्वार)। गो माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और गो वंश के संरक्षण की मांग को लेकर गो सम्मान आह्वान अभियान ने आंदोलन को देशव्यापी रूप देने की तैयारी शुरू कर दी है।

इसके तहत 17 दिसंबर 2026 को देशभर में एक साथ ज्ञापन सौंपकर गो माता को राष्ट्रमाता घोषित करने, गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौवंश के संरक्षण व संवर्धन के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की जाएगी।

सोमवार को ग्राम कटारपुर स्थित गो तीर्थ के इंद्रप्रस्थ गार्डन में गो सम्मान आह्वान अभियान की बैठक आयोजित की गई। इसमें अभियान के प्रथम और द्वितीय चरण में हुए कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई।

बैठक में तय किया गया कि 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उत्तराखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन प्रेषित किए जाएंगे। इसके लिए हस्ताक्षर अभियान को और व्यापक बनाने तथा गांव-गांव तक लोगों को अभियान से जोड़ने पर जोर दिया गया।