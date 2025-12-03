रुड़की। नंदा देवी एक्सप्रेस 12402 अब नवनिर्मित रुड़की-देवबंद रेलमार्ग से होकर गुजरेगी। उत्तर रेलवे, मुरादाबाद मंडल की ओर से इसके लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 11 दिसंबर से इस रूट पर इसका संचालन शुरू हो रहा है। इससे देहरादून, हरिद्वार, रुड़की क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि रुड़की-देवबंद रेलमार्ग पर नई व्यवस्था में 12402 देहरादून-कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस रात को 22:45 बजे देहरादून से रवाना होगी और 00:09 बजे हरिद्वार, 00:53 बजे रुड़की पहुंचेगी।

इसके बाद यह रुड़की से देवबंद रेलमार्ग पर होते हुए सीधे मुजफ्फरनगर रुकेगी। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा और रेल परिचालन के बेहतर प्रबंधन को देखते हुए यह मार्ग परिवर्तन किया गया है।