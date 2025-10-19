प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिमों के दिल में भी प्यार, पिरान कलियर में चादर चढ़ाकर मांगी सलामती की दुआ

संवाद सूत्र, जागरण कलियर। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर दुआओं का दौर जारी है। एक तरफ हिंदू समुदाय के लोग मंदिरों में उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लोग दरगाह पर चादर चढ़ाकर प्रसिद्ध संत के स्वास्थ्य को लेकर दुआएं मांग रहे हैं।

कलियर दरगाह साबिर पाक पर मुस्लिम समाज के लोगों ने चादर चढ़ाकर प्रेमानंद महाराज की लंबी आयु और जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी है। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने दरगाह में हाजिरी लगाकर उनकी सलामती की दुआएं भी मांगी। संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ने से देशभर के भक्त काफी मायूस और परेशान हैं। उनकी सेहत के लिए जगह-जगह दुआएं मांगी जा रही हैं। दुआओं का असर है कि संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा है।