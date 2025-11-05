Language
    200 रुपये के लिए हरिद्वार में दर्दनाक हत्‍याकांड, पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 12:21 PM (IST)

    हरिद्वार में 200 रुपये के मामूली विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।

    शाहजहांपुर का निवासी था मृतक, 14 अक्टूबर को मिला था शव। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। उत्तरी हरिद्वार में 200 के भी विवाद में एक मजदूर में राजमिस्त्री की हत्या कर दी। आरोपित परीक्षितगढ़ मेरठ का निवासी है। जबकि मृतक शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का निवासी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का कारण स्पष्ट होने पर पुलिस ने मुकदमा और दर्ज कर आरोपित मजदूर की तलाश शुरू कर दी है।

    पुलिस के मुताबिक, उत्तरी हरिद्वार में शांतिकुंज के पास बीते 14 अक्टूबर की सुबह निर्माणाधीन भवन में एक राज मिस्त्री का शव मिला था। मजदूर की पहचान रामनिवास निवासी पुंवाया, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कराया था। रिपोर्ट में सामने आया कि रामनिवास का गला दबाकर हत्या की गई थी। इस पर पुलिस ने ठेकेदार और मजदूरों से पूछताछ की।

    तब पता चला कि 13 अक्टूबर की रात रामनिवास का साथी मजदूर सतेन्द्र निवासी गांव खटकी परीक्षितगढ़ मेरठ से 200 को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने सतेंद्र की तलाश की तो वह गायब मिला। तब पुलिस ने रामनिवास के स्वजनों की तहरीर पर सतेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया।

    शहर कोतवाल रितेश शाह ने बताया कि आरोपित की तलाश में एक टीम दबिश दे रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।