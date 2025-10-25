Language
    हरिद्वार पहुंचा धोनी का परिवार, हरकी पैड़ी में गंगा स्नान कर की पूजा-अर्चना, विशेष अनुष्ठान भी किए

    By Shailendra Prasad Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का परिवार हरिद्वार पहुंचा। उन्होंने हरकी पैड़ी पर गंगा स्नान कर छठ पर्व के अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना की। साक्षी धोनी ने बचपन की यादें ताजा करते हुए हरिद्वार को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बताया और गंगा आरती की प्रशंसा की। परिवार ने जरूरतमंदों को दान भी दिया।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का परिवार शुक्रवार को धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचा। यहां हरकी पैड़ी पर श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत माहौल में पवित्र गंगा स्नान कर पूजा-अर्चना की।

    धोनी की पत्नी साक्षी धोनी, उनकी माता, बहन और परिवार के अन्य सदस्य शाम को हरकी पैड़ी पहुंचे। परिवार ने गंगा में डुबकी लगाई और विधिवत पूजा-अर्चना कर छठ पर्व के अवसर पर विशेष अनुष्ठान संपन्न किया।

    कार्यक्रम पूरी तरह से निजी था, जिसके दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्री गंगा सभा की ओर से परिवार के स्वागत की विशेष व्यवस्था की गई थी। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने साक्षी धोनी को हरकी पैड़ी के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की जानकारी दी।

    साथ ही, गंगा आरती की परंपरा और गंगा सेवा के लिए संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में भी बताया। इस अवसर पर साक्षी धोनी ने कहा कि बचपन में वह अपने माता-पिता के साथ कई बार हरिद्वार हरकी पैड़ी आई थीं, लेकिन इस बार कई वर्षों बाद यहां आकर अपार शांति का अनुभव हुआ है।

    उन्होंने गंगा आरती और हरिद्वार की पवित्रता की प्रशंसा करते हुए इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत केंद्र बताया। धोनी परिवार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और जरूरतमंदों को उपहार व भोजन वितरित किया। उनके सादगी भरे व्यवहार ने स्थानीय श्रद्धालुओं व पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया।

    कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। श्री गंगा सभा के गंगा सेवा दल के सचिव उज्जवल पंडित, प्रचार मंत्री सिद्धार्थ चक्रपाणी, तीर्थ पुरोहित अनुज प्रधान और प्रदीप जयवाल मौजूद रहे।