हरिद्वार पहुंचा धोनी का परिवार, हरकी पैड़ी में गंगा स्नान कर की पूजा-अर्चना, विशेष अनुष्ठान भी किए

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का परिवार शुक्रवार को धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचा। यहां हरकी पैड़ी पर श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत माहौल में पवित्र गंगा स्नान कर पूजा-अर्चना की। धोनी की पत्नी साक्षी धोनी, उनकी माता, बहन और परिवार के अन्य सदस्य शाम को हरकी पैड़ी पहुंचे। परिवार ने गंगा में डुबकी लगाई और विधिवत पूजा-अर्चना कर छठ पर्व के अवसर पर विशेष अनुष्ठान संपन्न किया। कार्यक्रम पूरी तरह से निजी था, जिसके दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्री गंगा सभा की ओर से परिवार के स्वागत की विशेष व्यवस्था की गई थी। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने साक्षी धोनी को हरकी पैड़ी के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की जानकारी दी।

साथ ही, गंगा आरती की परंपरा और गंगा सेवा के लिए संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में भी बताया। इस अवसर पर साक्षी धोनी ने कहा कि बचपन में वह अपने माता-पिता के साथ कई बार हरिद्वार हरकी पैड़ी आई थीं, लेकिन इस बार कई वर्षों बाद यहां आकर अपार शांति का अनुभव हुआ है।

उन्होंने गंगा आरती और हरिद्वार की पवित्रता की प्रशंसा करते हुए इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत केंद्र बताया। धोनी परिवार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और जरूरतमंदों को उपहार व भोजन वितरित किया। उनके सादगी भरे व्यवहार ने स्थानीय श्रद्धालुओं व पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया।