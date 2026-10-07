मोहम्मद शमी ने पूर्व पत्नी हसीन जहां के आरोपों को नकारा, विधायक उमेश कुमार के बचाव में बोले- कोई लेना-देना नहीं

जागरण संवाददाता, रुड़की। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने पूर्व पत्नी हसीन जहां के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बुधवार को खानपुर विधायक उमेश कुमार के नहर किनारा स्थित कैंप कार्यालय में पहुंचे मोहम्मद शमी ने अपनी पूर्व पत्नी हसीन जहां द्वारा उमेश कुमार पर लगाए गए आरोपों को भी गलत बताया। इस दौरान उन्होंने विधायक उमेश कुमार के साथ क्रिकेट खेला और मौजूदा विवाद को लेकर खुलकर अपनी बात रखी।

मोहम्मद शमी ने कहा कि उनकी पूर्व पत्नी और उनके बीच हुए विवाद में उमेश कुमार की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच चल रहे विवाद से विधायक उमेश कुमार का कोई लेना-देना नहीं है। वहीं, मोहम्मद शमी के कैंप कार्यालय पहुंचने पर प्रशंसकों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने मोहम्मद शमी के साथ सेल्फी ली और उनके साथ फोटो खिंचवाए। इस दौरान शमी ने भी प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया।