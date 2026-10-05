अब नहीं होगी मोहम्मद शमी की वापसी, वनडे क्रिकेट पर रोहित-विराट के कारण मंडरा रहा खतरा; पूर्व विकेटकीपर के बयान ने मचाई सनसनी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मोहम्मद शमी की गिनती भारत के बेहतरीन गेंदबाजों में होती है। हालांकि, वह लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। शमी ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी मैच साल 2025 में खेला था। इसके बाद वह कभी फिटनेस तो कभी कुछ अनजान कारणों से टीम से बाहर चल रहे हैं। टीम इंडिया का जब भी सेलेक्शन होता है, उम्मीद की जाती है कि उनकी वापसी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है और भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का मानना है कि अब टीम इंडिया शमी से आगे निकल चुकी है।

अजीत अगरकर अब सेलेक्शन कमेटी के मुखिया नहीं हैं। शमी की वापसी में उनको बड़ा रोड़ा माना जा रहा था। हालांकि, इसके बाद भी कार्तिक को लगता है कि शमी की टीम इंडिया में अब वापसी नहीं होगी। ये है वजह कार्तिक ने शमी की वापसी पर साफ कह दिया कि टीम इंडिया अब उनसे आगे बढ़ चुकी है क्योंकि भारत के पास दूसरे भी गेंदबाज हैं। कार्तिक ने क्रिकबज पर शमी की वापसी को लेकर कहा, "नहीं, मुझे लगता है कि कई और दूसरे पेसर भी हैं। भारतीय टीम उनसे आगे बढ़ चुकी है। पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि, शमी ने अच्छी गेंदबाजी की है।"