राजनीति में मोहम्मद शमी! दिल्ली में जयन्त चौधरी से मुलाकात के बाद गरमाई यूपी की सियायत, चुनाव लड़ने की अटकलें तेज

जागरण संवाददाता, अमरोहा। क्रिकेटर मोहम्मद शमी व रालोद राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की दिल्ली में हुई मुलाकात ने अमरोहा के राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर शमी या उनके भाई हसीब ने स्पष्ट रुख सामने नहीं रखा है। परंतु उन्होंने चुनाव लड़ने से इन्कार भी नहीं किया है। अमरोहा विस क्षेत्र के गांव सहसपुर अलीनगर निवासी मोहम्मद शमी ने रविवार को दिल्ली में जयंत चौधरी से मुलाकात की थी। जिसकी फोटो खुद जयंत चौधरी ने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की थी।

हालांकि 5 सितंबर के अंक दैनिक जागरण ने शमी के भाई मोहम्मद हसीब के अमरोहा विस क्षेत्र से रालोद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लडने की संभावनाओं को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। ऐसे में अब शमी व जयंत की मुलाकात से राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ा दी है।