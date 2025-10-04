Language
    वहशी अंकल: बेटी की नाबालिग सहेली से की अश्लील हरकत, मुंह खोलने पर दी जान से मारने की धमकी

    By Mehtab alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 01:41 PM (IST)

    हरिद्वार के ज्वालापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रकाश केशव कई महीनों से ठिकाने बदल रहा था। पुलिस ने उसे सिडकुल क्षेत्र से गिरफ्तार किया और जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उस पर अपनी बेटी की नाबालिग सहेली के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप है।

    कई महीनों से ठिकाने बदल-बदल कर पुलिस को चकमा दे रहा था आरोपित, Concept Photo

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। ज्वालापुर जर्स कंट्री में बेटी की नाबालिग सहेली के साथ अश्लील हरकत और जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरार चल रहे आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित कई महीनों से ठिकाने बदल-बदल कर पुलिस को चकमा दे रहा है। सूचना पर पुलिस ने उसे सिडकुल क्षेत्र से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया।

    ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि 21 जुलाई 2025 को एक महिला ने केस दर्ज कराया था। उनका कहना था कि उनकी नाबालिग बेटी अपनी सहेली के घर गई थी। आरोप है कि सहेली के पिता ने बेटी के साथ अश्लील हरकत की और इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपित फरार चल रहा था।

    आरोपित प्रकाश केशव मूल रूप से सीता बदरियर, निकट सब्जी मंडी, सिवान, बिहार का रहने वाला था और लगातार अपनी लेाकेशन बदल रहा था। पुलिस ने सूचना पर प्रकाश केशव निवासी जर्स कंट्री ज्वालापुर को गुरुवार देर रात सिडकुल क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।