वहशी अंकल: बेटी की नाबालिग सहेली से की अश्लील हरकत, मुंह खोलने पर दी जान से मारने की धमकी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। ज्वालापुर जर्स कंट्री में बेटी की नाबालिग सहेली के साथ अश्लील हरकत और जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरार चल रहे आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित कई महीनों से ठिकाने बदल-बदल कर पुलिस को चकमा दे रहा है। सूचना पर पुलिस ने उसे सिडकुल क्षेत्र से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया।

ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि 21 जुलाई 2025 को एक महिला ने केस दर्ज कराया था। उनका कहना था कि उनकी नाबालिग बेटी अपनी सहेली के घर गई थी। आरोप है कि सहेली के पिता ने बेटी के साथ अश्लील हरकत की और इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपित फरार चल रहा था।