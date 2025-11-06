अब मैकेनिकों पर कसेगा शिकंजा... पटाखा साइलेंसर से हुड़दंग मचाने वालों पर हरिद्वार पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। बाइक और बुलेट के साइलेंसर से पटाखे छोड़ने वाले हुड़दंगियों के साथ-साथ पुलिस अब मैकेनिकों और दुकानदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर पुलिस जल्द ही ऐसे मैकेनिकों को चिह्नित करने जा रही है। ऐसे दुकानदारों और मैकेनिकों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किए जाएंगे।

पटाखे वाले साइलेंसर लगाने पर अब मैकेनिकों पर कसेगा शिकंजा साइलेंसर से पटाखे छोड़ने वालों के खिलाफ पिछले दिनों पुलिस ने अभियान चलाकर कार्रवाई की। ज्वालापुर, कनखल, रानीपुर व सिडकुल क्षेत्र में एक महीने के भीतर 20 से ज्यादा बुलेट व बाइक सीज की गई हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि पटाखा छोड़ने वाले हुड़दंगियों के साथ-साथ अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे गैरकानूनी साइलेंसर लगाने वाले मैकेनिकों को चिह्नित किया जाए। साथ ही उनके विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। कई दुकानदार गुपचुप तरीके से महंगे दामों पर यह साइलेंसर बेच रहे हैं।

हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई कर रही पुलिस कई मामलों में देखा गया है कि मैकेनिक खुद युवाओं को इस तरह के साइलेंसर लगाने के लिए उकसाते हैं, ताकि उन्हें ज्यादा कमाई हो सके। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह का कहना है कि यह कृत्य न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे सड़क सुरक्षा व आम जनता की शांति भी भंग होती है। विशेषकर रात के समय धड़ाम-धड़ाम आवाजों से बुजुर्गों, मरीजों और बच्चों को परेशानी होती है। असामाजिक तत्वों व मैकेनिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब शोर करने वाले साइलेंसरों का कारोबार करने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी।