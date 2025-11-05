इंस्टाग्राम प्रेमी के घर पहुंची विवाहिता, की ऐसी जिद फूल गए लड़के के हाथ-पैर

संवाद सूत्र, जागरण, सुल्तानपुर। शादी से पहले इंस्टाग्राम पर परवान चढ़े प्रेम-प्रसंग के चलते एक विवाहिता अपने पति को छोड़कर प्रेमी के घर पहुंच गई। विवाहिता का कहना था कि वह प्रेमी के साथ ही रहेगी। युवती के जिद पर अड़ने से प्रेमी का परिवार भी सकते में आ गया। मायके और ससुराल वालों ने समझाने का प्रयास किया। प्रेमी ने भी उसे पति के घर रहने के लिए कहा। काफी मान-मनौव्वल और मशक्कत के बाद युवती वापस लौटी।

पुलिस के मुताबिक, श्यामपुर क्षेत्र के मीठीबेरी निवासी युवती की दोस्ती भिक्कमपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के साथ इंस्टाग्राम पर हो गई थी। इसी बीच युवती के स्वजनों ने उसकी शादी दूसरे युवक के साथ कर दी। बताया गया है कि शादी के बाद भी विवाहिता अपने इंस्टाग्राम वाले दोस्त से बात करने के साथ-साथ मिलती-जुलती रही। तीन दिन पहले विवाहिता अपने ससुराल से पति को छोड़कर प्रेमी के घर पहुंच गई। यहां युवती अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ गई।