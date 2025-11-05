Language
    इंस्टाग्राम प्रेमी के घर पहुंची विवाहिता, की ऐसी जिद फूल गए लड़के के हाथ-पैर

    By Mehtab Alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:14 PM (IST)

    सुल्तानपुर में एक विवाहिता अपने इंस्टाग्राम प्रेमी के घर जाकर उसके साथ रहने की जिद करने लगी। शादी से पहले दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। युवती के ससुराल और मायके वाले उसे समझाने पहुंचे, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। काफी मशक्कत के बाद वह वापस लौटने को राजी हुई, जिससे सभी ने राहत की सांस ली।

    शादी से पहले हुई थी दोस्ती, मायके व ससुराल पक्ष ने की मशक्कत। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सूत्र, जागरण, सुल्तानपुर। शादी से पहले इंस्टाग्राम पर परवान चढ़े प्रेम-प्रसंग के चलते एक विवाहिता अपने पति को छोड़कर प्रेमी के घर पहुंच गई। विवाहिता का कहना था कि वह प्रेमी के साथ ही रहेगी। युवती के जिद पर अड़ने से प्रेमी का परिवार भी सकते में आ गया। मायके और ससुराल वालों ने समझाने का प्रयास किया। प्रेमी ने भी उसे पति के घर रहने के लिए कहा। काफी मान-मनौव्वल और मशक्कत के बाद युवती वापस लौटी।

    पुलिस के मुताबिक, श्यामपुर क्षेत्र के मीठीबेरी निवासी युवती की दोस्ती भिक्कमपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के साथ इंस्टाग्राम पर हो गई थी। इसी बीच युवती के स्वजनों ने उसकी शादी दूसरे युवक के साथ कर दी। बताया गया है कि शादी के बाद भी विवाहिता अपने इंस्टाग्राम वाले दोस्त से बात करने के साथ-साथ मिलती-जुलती रही। तीन दिन पहले विवाहिता अपने ससुराल से पति को छोड़कर प्रेमी के घर पहुंच गई। यहां युवती अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ गई।

    प्रेमी के स्वजनों ने भी विवाहिता को काफी समझाने का प्रयास किया। लेकिन वह नहीं मानी। इधर, युवती के मायके व ससुराल वाले उसकी तलाश में जुट गए। कहीं से पता चलने पर ससुराल पक्ष और मायके के लोग प्रेमी के घर आ गए। स्वजनों और अन्य ग्रामीणों के समझाने पर प्रेमी युवक ने विवाहिता को मायके व ससुरालियों के साथ जाने के लिए कह दिया। लेकिन वह नहीं मानी। तब कई रिश्तेदारों ने भी खूब समझाया। काफी मशक्कत के बाद किशोरी वहां से जाने को राजी हुई। तब प्रेमी के परिवार, मायके व ससुरालियों ने राहत की सांस ली।