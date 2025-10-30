Language
    इंस्टाग्राम कॉल और मर्डर: रिश्‍ता तोड़ने का दबाव बना रहा था लड़की का एक्‍स ब्‍वॉयफ्रेंड, मंगेतर ने गला रेत कर की हत्‍या

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:58 PM (IST)

    रुड़की में आस मोहम्मद की हत्या उसकी पूर्व प्रेमिका के मंगेतर ने की। आरोपी को शक था कि आस मोहम्मद उसकी मंगेतर से बात करता है और रिश्ता तोड़ने का दबाव बना रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए हैं। आरोपी के भाई की तलाश जारी है, जिस पर शव को ठिकाने लगाने में मदद करने का आरोप है। परिजनों ने हत्या में और लोगों के शामिल होने की आशंका जताई है।

    जागरण संवाददाता, रुड़की। आस मोहम्मद की हत्या उसकी पूर्व प्रेमिका के मंगेतर ने की थी। युवक को शक था कि आस मोेहम्मद के उसकी मंगेतर से अभी भी बात करता है। वहीं आस मोहम्मद ने उसे पूर्व प्रेमिका से रिश्ता तोड़ने की धमकी दी थी। जिसके चलते उसने घर से बुलाकर उसका गला रेत दिया। हत्या के बाद आरोपित के भाई ने भी शव ठिकाना लगाने में मदद की थी। पुलिस आरोपित के भाई की भी तलाश कर रही है।

    बुधवार को गंगनहर कोतवाली में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी आस मोहम्मद का शव सोमवार की शाम को गांव के पास स्थित एक पेट्रोल के पीछे गन्ने के खेत में मिला था। आस मोहम्मद का गला बुरी तरह से रेता गया था। इस मामले में मृतक आस मोहम्मद के पिता मोहम्मद इसरार ने गांव के ही अस्तग उर्फ इंतजार निवासी रामपुर और उसके साथियाें पर घर से बुलाकर गला रेतकर हत्या करने का शक जताया था। पुलिस ने इस मामले में अस्तग उर्फ इंतजार तथा अन्य पर मुकदमा दर्ज किया था।

    पुलिस आरोपितों की तलाश में लगी थी। पुलिस को मंगलवार देर शाम सूचना मिली कि आरोपित रेलवे स्टेशन की तरफ आ रहा है और वह कहीं भागने की फिराक में है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मनोहर भंडारी, वरिष्ठ उप निरीक्षक दीप कुमार तथा उप निरीक्षक प्रवीण बिष्ट, मनीष कवि की टीम ने घेराबंदीक कर अस्तग उर्फ इंतजार को गिरफ्तार कर लिया। आरेापित के पास से पुलिस ने मोबाइल बरामद किया। उसकी निशानदेही पर घर से हत्या में प्रयुक्त चाकू और खून से सने कपड़े बरामद किये है। एससपी ने बताया कि पूछताछ मे पता चला है कि अस्तग फर्नीचर बनाने का काम करता है।

    उसका गांव की लड़की से रिश्ता तय हुआ था। उसे बाद में पता चला कि मृतक आस मोहम्मद पूर्व में उसकी मंगेतर से प्यार करता है। उसे शक था कि दोनों बात करते है। वहीं आस मोहम्मद भी अस्तग पर पूर्व प्रेमिका से रिश्ता तोड़ने का दबाव बना रहा था। इसके चलते ही अस्तग ने मोबाइल पर इंस्ट्रा्ग्राम पर कॉल कर उसे खाली प्लॉट में बुलाया। यहां पर दोनों ने नशा किया।

    इसके बाद बहस होने पर अस्तग ने आस मोहम्मद की हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपने भाई रहमान को वहां पर बुलाया और शव को ठिकाना लगाने के लिए उसे गन्ने के खेत में फेंक दिया। एसएसपी ने बताया कि आरोपित ने अपना गुनाह कबूल किया है। आरेापित के भाई रहमान की भी तलाश की जा रही है।

    स्वजन का कहना है कि हत्या में और लोग भी है शामिल

    रुड़की: आस मोहम्मद की निर्मम हत्या के मामले में आरोपित के पकड़े जाने की सूचना पर काफी संख्या में मृतक पक्ष के लोग काफी संख्या में गंगनहर कोतवाली पहुंचे थे। लोगों ने आरोपित की करतूत को लेकर गुस्सा भी दिखाई दे रहा था।

    वहीं मृतक के स्वजन भी बेटे की मौत से दुखी थे। मोहम्मद इसरार के तीन बेटे है। जिसमें से आस मोहम्मद की हत्या हुई है। वहीं हत्यारोपित पकड़े जाने के बाद परिवार के लोग पुलिस से मिले। परिवार के लोगों ने हत्या की घटना में कुछ और लोगों के शामिल होने की आशंका जताई है। उनका कहना था कि जिस तरह से हत्या की गई है। उससे दो से अधिक लोग शामिल रहें होंगे। वहीं पुलिस इस मामले में जांच की बात कह रही है।

    आरोपित को खाना खाता देख भड़क गये लोग

    आरोपित के पकड़े जाने के बाद जब परिवार के लोग कोतवाली पहुंचे तो देखा कि हवालात में आरोपित को खाना खिलाया जा रहा है। यह देख परिवार के लोगों का पारा चढ़ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपित को खाना खिला रही है।पुलिस ने किसी तरह से लोगों का गुस्सा ठंडा किया।

    एसएसपी दे दिया ढाई हजार का इनाम

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि हत्या की घटना का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को उन्होंने ढाई हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव मिलने के करीब 48 घंटे के भीतर ही आरोपित को गिरफ्तार किया है।