अंतिम संस्कार के लिए जेब में 10 हजार रुपये रखकर की खुदकुशी, सुसाइड नोट से खुला मौत का राज

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। एक व्यक्ति ने अपने अंतिम संस्कार के लिए 10 हजार रुपये जेब में रखकर खुदकुशी कर ली। उसका शव हरिद्वार में वीआइपी घाट के समीप एक पेड़ पर लटका मिला। पुलिस के अनुसार, मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट में पत्नी से तंग आकर जान देने की बात लिखी है, लेकिन उसने अपना नाम नहीं लिखा। इस कारण शव की शिनाख्त नहीं हो सकी।

पुलिस के मुताबिक, वीआइपी घाट के समीप शिव मूर्ति के बगल में एक पेड़ पर शनिवार सुबह एक व्यक्ति का शव लटका मिला। रोड़ीबेलवाला चौकी प्रभारी चरण सिंह ने मौके पर पहुंच कर शव को नीचे उतरवाया। व्यक्ति की जेब से पहचान का कोई दस्तावेज नहीं मिला। केवल एक पर्चा मिला, जिसमें लिखा है कि वह अपनी पत्नी से तंग आकर जान दे रहा है।