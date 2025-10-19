अंतिम संस्कार के लिए जेब में 10 हजार रुपये रखकर की खुदकुशी, सुसाइड नोट से खुला मौत का राज
एक व्यक्ति ने अपने अंतिम संस्कार के लिए जेब में 10,000 रुपये रखकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अपनी जिंदगी से निराशा व्यक्त की और अपनी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। उसने अपने परिवार से माफी भी मांगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। एक व्यक्ति ने अपने अंतिम संस्कार के लिए 10 हजार रुपये जेब में रखकर खुदकुशी कर ली। उसका शव हरिद्वार में वीआइपी घाट के समीप एक पेड़ पर लटका मिला। पुलिस के अनुसार, मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट में पत्नी से तंग आकर जान देने की बात लिखी है, लेकिन उसने अपना नाम नहीं लिखा। इस कारण शव की शिनाख्त नहीं हो सकी।
पुलिस के मुताबिक, वीआइपी घाट के समीप शिव मूर्ति के बगल में एक पेड़ पर शनिवार सुबह एक व्यक्ति का शव लटका मिला। रोड़ीबेलवाला चौकी प्रभारी चरण सिंह ने मौके पर पहुंच कर शव को नीचे उतरवाया। व्यक्ति की जेब से पहचान का कोई दस्तावेज नहीं मिला। केवल एक पर्चा मिला, जिसमें लिखा है कि वह अपनी पत्नी से तंग आकर जान दे रहा है।
व्यक्ति ने सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि उसकी जेब से मिले 10 हजार रुपये घाट पर मौजूद बाबा को दे दिए जाएं, जिससे वह अंतिम संस्कार कर दें। शहर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।