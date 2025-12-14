Language
    JP नड्डा की पत्नी मलिका ने हरिद्वार के मां कालिका दरबार में की पूजा

    By Robin Mall Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 01:30 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी मलिका नड्डा ने कालिका मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की। पूजा के उपरांत उन्होंने मंदिर के महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत ने माता की चुनरी ओढ़ाकर मलिका नड्डा का स्वागत किया और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया।

    मलिका नड्डा ने कहा कि अपार शक्ति की प्रतीक मां कालिका सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। मां की कृपा से ही सुख-समृद्धि का वातावरण बनता है और पूरे विश्व में शांति स्थापित होती है। उन्होंने कहा कि संत-महापुरुषों के सानिध्य से ही भक्तों का कल्याण होता है।

    संत समाज का मानव कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान

    साथ ही उन्होंने कहा कि संत समाज देश-विदेश में सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार और मानव कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं।

    इससे सनातन परंपराएं और अधिक सशक्त हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनका परिवार अत्यंत धर्मपरायण है। जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा का जनाधार निरंतर बढ़ा है। मां कालिका का विशेष आशीर्वाद नड्डा परिवार पर बना हुआ है। इस मौके पर सनातन हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अमित वालिया, कुलभूषण प्रधान, विक्रम गोस्वामी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।