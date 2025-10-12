Language
    बीमार महिला की देखभाल को रखी नौकरानी ने चुराई लाखाें की नकदी, रेत में छिपाया चोरी का थैला

    By Mehtab Alam Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:59 AM (IST)

    ज्वालापुर में एक बुजुर्ग महिला की देखभाल के लिए रखी गई नौकरानी ने लाखों की नकदी और गहने चुरा लिए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया और चोरी का पर्दाफाश कर दिया। आरोपित के कब्जे से चोरी किए गए 6.24 लाख रुपये और गहने बरामद हुए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से नौकरानी को गिरफ्तार किया।

    पुलिस की गिरफ्त में नौकरानी।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। ज्वालापुर में बीमार व बुजुर्ग महिला की देखभाल के लिए घर में रखी गई एक नौकरानी ने लाखों रुपए की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने चंद घंटे के भीतर आरोपित नौकरानी को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर लिया। नौकरानी के कब्जे से 6.24 लाख की नकदी और सोने-चांदी के गहने बरामद कर लिए गए।

    नौकरानी ने चुराई लाखों की नकदी-जेवर, चंद घंटों में गिरफ्तार



    ज्वालापुर के मोहल्ला चौहानान निवासी मनीष चौहान ने तहरीर देकर बताया कि उनकी मां लंबे समय से बीमार चल रही हैं, जिसके चलते उनकी देखरेख के लिए शशि देवी निवासी ग्राम गंज, थाना बनियाठेट, जिला मुरादाबाद हाल जगजीतपुर थाना कनखल को रखा हुआ है। बताया कि घर की अलमारी में अलग-अलग नोटों की गड्डियों में लगभग 8.30 लाख रुपये रखे गए थे, जो कि इलाज आदि कार्यों के लिए सुरक्षित किए गए थे। इसके अलावा अलमारी में चार जोड़ी बिछुए, एक पीली धातु की अंगूठी और एक जोड़ी पाजेब भी रखी हुई थी।

     

    चोरी के बाद रेत के नीचे छिपाया था थैला

     

    मनीष ने बताया कि नौ अक्तूबर को उनके पिता को आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अलमारी खोली। रुपये व जेवरात नदारद मिले। एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर वरिष्ठ उपनिरीक्षक खेमेन्द्र गंगवार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले, आसपास पूछताछ करते हुए पुलिस आखिरकार आरोपित नौकरानी तक पहुंच गई। आरोपित शशि देवी को उसके किराए के मकान राजा गार्डन, जगजीतपुर कनखल से पकड़ लिया गया।

    पूछताछ में उसने चोरी स्वीकार करते हुए कमरे से 2.77 लाख की नकदी बरामद कराई। उसकी निशानदेही पर गली में रेत के नीचे छिपाए गए थैले से 3.47 लाख की नकदी, चांदी के बिछुवें-पाजेब और सोने की अंगूठी बरामद हुई। पुलिस टीम में एसएसआई खेमेन्द्र गंगवार, उप निरीक्षक रविन्द्र जोशी, कांस्टेबल नवीन क्षेत्री, महिला कांस्टेबल रीता रावत और पूनम सोरियाल।