हरिद्वार के ज्वालापुर में एक लुटेरी दुल्हन शादी के चार दिन बाद गहने और नकदी लेकर भाग गई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित विनोद ठाकुर ने बताया कि कुछ महिलाओं ने उन्हें शादी का झांसा दिया और फिर लूट लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। हरिद्वार के ज्वालापुर में शादी के चार दिन बाद लुटेरी दुल्हन लाखों रुपये के जेवर और एक लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गई। ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। मामला लुटेरी दुल्हन के गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पीड़ित ने पुलिस के मुकदमा दर्ज नहीं करने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सुभाषनगर निवासी विनोद ठाकुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह बीएचईएल रानीपुर में ठेकेदार के अधीन कार्यरत हैं। कुछ समय पहले उनकी जान-पहचान सुभाषनगर में ही किराये पर रहने वाली संगीता और सुमन से हुई थी। विनोद का आरोप है कि संगीता और सुमन ने उन्हें पिंकी उर्फ पूनम और ज्योति उर्फ सोनी से मिलवाया था।

इसी साल हुई थी पिंकी से शादी ज्योति ने पिंकी को अपनी बहन बताया और कहा कि वह कुंवारी है, यदि शादी करना चाहते हो तो करवा देगी। विनोद ने बताया कि उन्होंने इसी वर्ष सात मई को पिंकी से शादी की। इसके लिए सुमन और ज्योति ने उनसे सोने की नोज पिन, झुमकी, मंगलसूत्र, चांदी की पायल और बिछुआ के अलावा एक लाख रुपये नकद लिए।

आरोप है कि शादी के बाद पिंकी चार दिन तक युवक के घर में रही और 12 मई को सोने-चांदी के जेवर व नकदी लेकर फरार हो गई। आरोप है कि उक्त महिलाएं पहले भी इसी तरह युवकों को फंसाकर लूट चुकी हैं और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देती हैं।