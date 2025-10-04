Language
    शादी के चार दिन बाद दुल्‍हन ने ससुराल में किया ऐसा कांड, पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला; कोर्ट पहुंचे दूल्‍हे राजा

    By Mehtab alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 01:00 PM (IST)

    हरिद्वार के ज्वालापुर में एक लुटेरी दुल्हन शादी के चार दिन बाद गहने और नकदी लेकर भाग गई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित विनोद ठाकुर ने बताया कि कुछ महिलाओं ने उन्हें शादी का झांसा दिया और फिर लूट लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    Hero Image
    लुटेरी दुल्हन शादी के चार दिन बाद जेवर-नकदी लेकर फरार. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। हरिद्वार के ज्वालापुर में शादी के चार दिन बाद लुटेरी दुल्हन लाखों रुपये के जेवर और एक लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गई। ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। मामला लुटेरी दुल्हन के गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पीड़ित ने पुलिस के मुकदमा दर्ज नहीं करने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    सुभाषनगर निवासी विनोद ठाकुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह बीएचईएल रानीपुर में ठेकेदार के अधीन कार्यरत हैं। कुछ समय पहले उनकी जान-पहचान सुभाषनगर में ही किराये पर रहने वाली संगीता और सुमन से हुई थी। विनोद का आरोप है कि संगीता और सुमन ने उन्हें पिंकी उर्फ पूनम और ज्योति उर्फ सोनी से मिलवाया था।

    इसी साल हुई थी पिंकी से शादी

    ज्योति ने पिंकी को अपनी बहन बताया और कहा कि वह कुंवारी है, यदि शादी करना चाहते हो तो करवा देगी। विनोद ने बताया कि उन्होंने इसी वर्ष सात मई को पिंकी से शादी की। इसके लिए सुमन और ज्योति ने उनसे सोने की नोज पिन, झुमकी, मंगलसूत्र, चांदी की पायल और बिछुआ के अलावा एक लाख रुपये नकद लिए।

    आरोप है कि शादी के बाद पिंकी चार दिन तक युवक के घर में रही और 12 मई को सोने-चांदी के जेवर व नकदी लेकर फरार हो गई। आरोप है कि उक्त महिलाएं पहले भी इसी तरह युवकों को फंसाकर लूट चुकी हैं और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देती हैं।

    ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि पिंकी के साथ ही ज्योति निवासी ग्राम सिलाई, तहसील सिसौर, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश), संगीता निवासी डालीपुर पांवटा साहिब रोड, हर्बटपुर (देहरादून), सुमन निवासी अंबाला कैंट (हरियाणा) और मन्नू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।