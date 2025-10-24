जागरण संवाददाता, हरिद्वार। ऊधमसिंहनगर के काशीपुर निवासी प्रेमी ने युवती की हत्या की थी। काशीपुर से हरिद्वार लाकर शव जलाया था। पुलिस ने प्रेमी और एक महिला को गिरफ्तार कर गुत्थी सुलझाई। एक सप्ताह पहले श्यामपुर क्षेत्र में हाईवे किनारे एक खेत में युवती का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई थी।

पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज और मुखबिर की मदद से काशीपुर निवासी सलमान और एक महिला को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि सलमान अपनी प्रेमिका सीमा खातून से पीछा छुड़ाकर कहीं और शादी करना चाहता था। लेकिन सीमा उसके साथ शादी करने की जिद कर रही थी। जबकि काशीपुर की एक महिला को शक था कि सलमान की प्रेमिका ने उसके बेटे को जेल भिजवाया है।