काशीपुर के प्रेमी ने की युवती की हत्या, हरिद्वार लाकर जलाया शव; ऐसे खुला रहस्य
उत्तराखंड के काशीपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और शव को हरिद्वार में जला दिया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेम प्रसंग में विवाद के चलते हत्या की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। ऊधमसिंहनगर के काशीपुर निवासी प्रेमी ने युवती की हत्या की थी। काशीपुर से हरिद्वार लाकर शव जलाया था। पुलिस ने प्रेमी और एक महिला को गिरफ्तार कर गुत्थी सुलझाई। एक सप्ताह पहले श्यामपुर क्षेत्र में हाईवे किनारे एक खेत में युवती का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई थी।
पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज और मुखबिर की मदद से काशीपुर निवासी सलमान और एक महिला को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि सलमान अपनी प्रेमिका सीमा खातून से पीछा छुड़ाकर कहीं और शादी करना चाहता था। लेकिन सीमा उसके साथ शादी करने की जिद कर रही थी। जबकि काशीपुर की एक महिला को शक था कि सलमान की प्रेमिका ने उसके बेटे को जेल भिजवाया है।
सलमान और महिला ने मिलकर सीमा की हत्या की साजिश रची। काशीपुर में ट्रक के अंदर गला घोटकर हत्या करने के बाद दोनों उसका शव हरिद्वार लेकर पहुंचे। यहां श्यामपुर क्षेत्र में हाईवे किनारे एक खेत में शव को डीजल डालकर जला दिया गया। एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा और एसपी सिटी पंकज गैरोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्याकांड का पर्दाफाश किया।
