    हरिद्वार में दरिंदगी की हद पार, प्रेमी और लड़की के पिता ने किया दुष्‍कर्म; गर्भपात की दवा खिलाने पर बिगड़ी तबीयत

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:53 PM (IST)

    दोनों आरोपितों के खिलाफ दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। कनखल क्षेत्र से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 60 वर्षीय पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना डाला। मामला तब सामने आया जब नाबालिग की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में डॉक्टरों ने लड़की के गर्भवती होने की बात बताई। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि उसके पिता ने ही यह घिनौना कृत्य किया है।

    पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की बहन निवासी कनखल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग बहन की हालत बिगड़ने पर जब अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने गर्भवती होने और गर्भपात की दवा लेने की बात कही। इस पर जब नाबालिग से पूछताछ हुई तो उसने रोते हुए बताया कि उसके पिता ने ही उसके साथ यह घृणित कार्य किया है। पिता ने गर्भवती होने पर उसे गर्भपात की दवा भी खिला दी थी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और उसे हायर सेंटर रेफर करना पड़ा।

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र सिंह डोबाल के निर्देश पर कनखल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर ही दोनों आरोपितों — पिता और उसके सहयोगी प्रेमी — को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने कहा कि महिला और नाबालिगों के खिलाफ होने वाले ऐसे जघन्य अपराधों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

    थाना कनखल प्रभारी की देखरेख में गठित पुलिस टीम ने आरोपित रमेश पुत्र बीरबल निवासी हनुमानगढ़ी, थाना कनखल, हरिद्वार और प्रियांश पुत्र राजीव कुमार निवासी सन्यासियों वाला, जसपुर, जिला उधम सिंह नगर को गिरफ्तार किया।

    एसएसआई नितिन चौहान ने बताया कि दोनों के खिलाफ थाना कनखल में सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों को आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस टीम में महिला उपनिरीक्षक भावना पंवार, उपनिरीक्षक धनराम शर्मा, हेड कांस्टेबल जितेंद्र शाह, हेड कांस्टेबल सूरजपाल शामिल रहे।