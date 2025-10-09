जागरण संवाददाता, हरिद्वार। कनखल क्षेत्र से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 60 वर्षीय पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना डाला। मामला तब सामने आया जब नाबालिग की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में डॉक्टरों ने लड़की के गर्भवती होने की बात बताई। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि उसके पिता ने ही यह घिनौना कृत्य किया है।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की बहन निवासी कनखल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग बहन की हालत बिगड़ने पर जब अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने गर्भवती होने और गर्भपात की दवा लेने की बात कही। इस पर जब नाबालिग से पूछताछ हुई तो उसने रोते हुए बताया कि उसके पिता ने ही उसके साथ यह घृणित कार्य किया है। पिता ने गर्भवती होने पर उसे गर्भपात की दवा भी खिला दी थी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और उसे हायर सेंटर रेफर करना पड़ा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र सिंह डोबाल के निर्देश पर कनखल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर ही दोनों आरोपितों — पिता और उसके सहयोगी प्रेमी — को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने कहा कि महिला और नाबालिगों के खिलाफ होने वाले ऐसे जघन्य अपराधों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।