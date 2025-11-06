Language
    हरिद्वार में आत्महत्या का अनूठा मामला: बाथरूम में सुलगाई कोयले की अंगीठी, जानलेवा गैस से की खुदकुशी

    By Mehtab Alam Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:20 AM (IST)

    हरिद्वार के कनखल में एक केमिकल इंजीनियर ने बाथरूम में कोयले की अंगीठी जलाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने आर्थिक तंगी और घरेलू परेशानियों का उल्लेख किया है। शेयर बाजार में नुकसान और पत्नी के मायके जाने से वह तनाव में था। उसने अपने पिता को मैसेज करके आत्महत्या की जानकारी दी थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसे मृत पाया। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से उसकी मौत हुई।

    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। फांसी लगाकर, नदी में कूदकर या ट्रेन से कटकर खुदकुशी की घटनाएं लगभग रोजाना सामने आती हैं, मगर हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में जानलेवा गैस कार्बन मोनोक्साइड से खुदकुशी का चौंकाने वाला अनूठा मामला सामने आया है।

    एक केमिकल इंजीनियर ने बाथरूम में कोयले वाली अंगीठी सुलगाई और बिस्तर लगाकर लेट गया। दरवाजा और रोशनदान बंद होने से इंजीनियर पहले बेहोश हो गया और फिर दम घुटने से मौत हो गई। सुसाइड नोट में युवक ने आर्थिक तंगी और घरेलू परेशानी को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

     

    हरिद्वार के कनखल में सामने आया आत्महत्या का अनूठा मामला

     


    पुलिस के मुताबिक, न्यू विष्णु गार्डन कॉलोनी निवासी लव कुमार ने कुछ समय पहले शेयर मार्केट में पैसा लगाया था। जिसमें उसे भारी नुकसान हुआ। कर्ज के कारण मानसिक रूप से परेशान होने पर लव कुमार को शराब की लत लग गई। गृह क्लेश होने पर उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। इसके बाद वह मानसिक तनाव में रहने लगा।

    बुधवार को लव कुमार ने कनखल क्षेत्र में ही रहने वाले अपने पिता के मोबाइल पर मैसेज किया कि वह खुदकुशी करने जा रहा है। घबराए स्वजन आनन-फानन में कनखल थाने से पुलिस को साथ लेकर न्यू विष्णु गार्डन पहुंचे।

     

    बाथरूम में अचेत हालत में मिले

     

    थानाध्यक्ष मनोहर रावत ने बाथरूम का दरवाजा तुड़वाया तो लव कुमार बिस्तर पर अचेत हालत में मिला। अंगीठी पर कोयले सुलगने के चलते पूरे बाथरूम में धुंआ जमा था। मौके पर 108 एंबुलेंस को बुलाने पर स्टाफ ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की शुरुआती छानबीन में सामने आया है कि लव कुमार ने बाथरूम में अंगीठी पर कोयले सुलगाए। इसके बाद बाथरूम में ही बिस्तर बेचकर लेट गया।

    कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने से पहले वह बेहोश हुआ होगा और फिर दम घुटने से मौत हो गई। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।