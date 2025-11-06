हरिद्वार में आत्महत्या का अनूठा मामला: बाथरूम में सुलगाई कोयले की अंगीठी, जानलेवा गैस से की खुदकुशी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। फांसी लगाकर, नदी में कूदकर या ट्रेन से कटकर खुदकुशी की घटनाएं लगभग रोजाना सामने आती हैं, मगर हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में जानलेवा गैस कार्बन मोनोक्साइड से खुदकुशी का चौंकाने वाला अनूठा मामला सामने आया है।

एक केमिकल इंजीनियर ने बाथरूम में कोयले वाली अंगीठी सुलगाई और बिस्तर लगाकर लेट गया। दरवाजा और रोशनदान बंद होने से इंजीनियर पहले बेहोश हो गया और फिर दम घुटने से मौत हो गई। सुसाइड नोट में युवक ने आर्थिक तंगी और घरेलू परेशानी को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

हरि द्वार के कनखल में सामने आया आत्महत्या का अनूठा मामला

पुलिस के मुताबिक, न्यू विष्णु गार्डन कॉलोनी निवासी लव कुमार ने कुछ समय पहले शेयर मार्केट में पैसा लगाया था। जिसमें उसे भारी नुकसान हुआ। कर्ज के कारण मानसिक रूप से परेशान होने पर लव कुमार को शराब की लत लग गई। गृह क्लेश होने पर उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। इसके बाद वह मानसिक तनाव में रहने लगा।

बुधवार को लव कुमार ने कनखल क्षेत्र में ही रहने वाले अपने पिता के मोबाइल पर मैसेज किया कि वह खुदकुशी करने जा रहा है। घबराए स्वजन आनन-फानन में कनखल थाने से पुलिस को साथ लेकर न्यू विष्णु गार्डन पहुंचे।

बाथरूम में अचेत हालत में मिले थानाध्यक्ष मनोहर रावत ने बाथरूम का दरवाजा तुड़वाया तो लव कुमार बिस्तर पर अचेत हालत में मिला। अंगीठी पर कोयले सुलगने के चलते पूरे बाथरूम में धुंआ जमा था। मौके पर 108 एंबुलेंस को बुलाने पर स्टाफ ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की शुरुआती छानबीन में सामने आया है कि लव कुमार ने बाथरूम में अंगीठी पर कोयले सुलगाए। इसके बाद बाथरूम में ही बिस्तर बेचकर लेट गया।