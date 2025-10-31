Language
    हज की दूसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ी, अब यात्रियों के पास है इतने दिन का टाइम

    By Rajan Garg Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:13 PM (IST)

    हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई ने हज 2026 के लिए दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर तक बढ़ा दी है। राज्य हज समिति के अधिकारी मोहम्मद आरिफ ने बताया कि आवेदक एक लाख पच्चीस हजार रुपये प्रति व्यक्ति ऑनलाइन या बैंक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। भुगतान के बाद रसीद हज हाउस पिरान कलियर में जमा करना अनिवार्य है। आवेदकों से समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।

    अब सात नवंबर तक किस्त जमा की जा सकेगी। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सूत्र, जागरण़, कलियर। हज कमेटी आफ इंडिया मुंबई की ओर से हज 2026 के लिए द्वितीय किस्त जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब सात नवंबर तक किस्त जमा की जा सकेगी।

    राज्य हज समिति के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद आरिफ ने बताया कि द्वितीय किस्त की धनराशि एक लाख पच्चीस हजार रुपये प्रति हज आवेदक जमा कराने की अंतिम तिथि 7 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। आवेदक यह धनराशि हज कमेटी की वेबसाइट पर आनलाइन, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नैट बैंकिंग, हज सुविधा एप के माध्यम से या भारतीय स्टेट बैंक/यूनियन बैंक आफ इंडिया में जमा करा सकते हैं।

    भुगतान के उपरांत रसीद को राज्य हज समिति, हज हाउस पिरान कलियर में अतिशीघ्र जमा कराना अनिवार्य है। उन्होंने सभी आवेदकों से निर्धारित अवधि में भुगतान सुनिश्चित करने की अपील की है।