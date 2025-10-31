हज की दूसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ी, अब यात्रियों के पास है इतने दिन का टाइम

संवाद सूत्र, जागरण़, कलियर। हज कमेटी आफ इंडिया मुंबई की ओर से हज 2026 के लिए द्वितीय किस्त जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब सात नवंबर तक किस्त जमा की जा सकेगी।

राज्य हज समिति के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद आरिफ ने बताया कि द्वितीय किस्त की धनराशि एक लाख पच्चीस हजार रुपये प्रति हज आवेदक जमा कराने की अंतिम तिथि 7 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। आवेदक यह धनराशि हज कमेटी की वेबसाइट पर आनलाइन, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नैट बैंकिंग, हज सुविधा एप के माध्यम से या भारतीय स्टेट बैंक/यूनियन बैंक आफ इंडिया में जमा करा सकते हैं।