Haridwar में भूस्खलन से Tehri Dam एचटी लाइन को खतरा, दिल्ली तक गहरा सकता है बिजली संकट

Haridwar News भेल से सटे टाइगर रिजर्व पार्क में एक पहाड़ी के भूस्खलन से टिहरी डैम से दिल्ली जा रही हाईटेंशन लाइन के गिरने का खतरा पैदा हो गया है। मानसून सीजन में किसी भी समय पोल गिरने से एचटी लाइन क्षतिग्रस्त हो सकती है। जिससे दिल्ली तक विद्युत संकट गहराना तय है। भेल क्षेत्र में दूर से दिख रहे भूस्खलन से आमजन चिंतित है।

