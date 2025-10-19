चोरी के आरोप में मकान मालिक और किरायेदार भिड़े, जमकर हंगामा

जागरण संवाददाता, रुड़की। पनियाला रोड पर स्थित शिवपुरम में मकान मालिक और किरायेदार के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामला उस समय हुआ जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के बच्चे पर चोरी करने का आरोप लगा दिया। आसपास के लोगों ने किसी तरह से मामला शांत कराया। दोनों ही पक्षों की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति व्यवस्था बनाये रखने की हिदायत दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला रोड स्थित शिवपुरम निवासी संदेश कुमार के यहां नीरज कुमार किरायेदार है। रविवार को इनके बीच एक बच्चे पर चोरी का आरोप लगाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि इनके बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की घटना होते देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने किसी तरह से बीच बचाव कराया। मारपीट की घटना में नीरज और दूसरे पक्ष की तरफ से महिला समेत दो लोग घायल हो गये।