चोरी के आरोप में मकान मालिक और किरायेदार भिड़े, जमकर हंगामा
रुड़की के पनियाला रोड पर मकान मालिक और किरायेदार के बीच चोरी के आरोप को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने की हिदायत दी है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, रुड़की। पनियाला रोड पर स्थित शिवपुरम में मकान मालिक और किरायेदार के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामला उस समय हुआ जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के बच्चे पर चोरी करने का आरोप लगा दिया। आसपास के लोगों ने किसी तरह से मामला शांत कराया। दोनों ही पक्षों की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति व्यवस्था बनाये रखने की हिदायत दी है।
गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला रोड स्थित शिवपुरम निवासी संदेश कुमार के यहां नीरज कुमार किरायेदार है। रविवार को इनके बीच एक बच्चे पर चोरी का आरोप लगाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि इनके बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की घटना होते देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने किसी तरह से बीच बचाव कराया। मारपीट की घटना में नीरज और दूसरे पक्ष की तरफ से महिला समेत दो लोग घायल हो गये।
सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। इस मामले में संदेश कुमार ने पुलिस को तहरीर दी है। जिसमें बताया कि वह पैरामिलट्री फोर्स में तैनात है। आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष ने उसकी पत्नी और बच्चे को पीटा है। वहीं नीरज ने दूसरे पक्ष पर पिटाई करने का आरेाप लगाया है। वरिष्ठ उप निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू की है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
