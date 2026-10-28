खानपुर में फिर गरमाई सियासत, विधायक उमेश-चैंपियन और पनियाला के बीच जुबानी जंग

जागरण संवाददाता, रुड़की। खानपुर विधानसभा एक बार चर्चाओं में है। खानपुर विधायक उमेश कुमार के इस्तीफा देने की घोषणा के साथ ही इंटरनेट मीडिया पर जुबानी जंग शुरू हो गई है।

इंटरनेट मीडिया एकाउंट से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिहं चैंपियन ने निशाना साधते हुए कहा कि उमेश कुमार एक्सीटेंडल विधायक बने हैं और विधायकी जाती, उससे पहले इस्तीफा दिया है। जनता इस बार इसको सबक सिखाएगी। इस दौरान उन्होंने कई अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया। वहीं इस जंग में जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन रविन्द्र पनियाला भी आ गए है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को दल बदल कानून के तहत विधायक उमेश कुमार की शिकायत की थी। चार साल से पता नहीं क्या मजबूरी है कि अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। साक्ष्य मजबूत है। इसलिए विधायक जानी है इस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसलिए वह नोटंकी हो रही है।

इस्तीफा देना था तो चार साल पहले दिया जाना चाहिए था। वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार ने भी इंटरनेट मीडिया पर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर निशाना साधते हुए कहा कि वह भूल गए है कि वर्ष 2025 में वह दो माह जेल में रहकर आए हैं।