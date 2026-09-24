उत्तराखंड पहुंची अमरोहा कांड की आग, विधायक उमेश कुमार के फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाने की मांग

जागरण संवाददाता, रुड़की। अमरोहा प्रकरण को लेकर खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने वर्तमान खानपुर विधायक उमेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुवार को नहर किनारा स्थित अपने कैंप कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और फार्म हाउस से जुड़े तथ्यों की गहनता से पड़ताल करने की मांग की।

पूर्व विधायक ने कहा कि अमरोहा स्थित फार्म हाउस में महिला के साथ हुई घटना की निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए कहा कि फार्म हाउस में आने-जाने वाले लोगों और उस दौरान की गतिविधियों की जानकारी जुटाई जानी चाहिए। इसके साथ ही संबंधित मोबाइल नंबरों की सीडीआर की जांच कराने की भी मांग की।

मोबाइल नंबरों की सीडीआर की जांच कराने की भी मांग कुंवर प्रणव सिंह ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों के दबाव के कारण मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और विस्तृत जांच होनी चाहिए तथा जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।