अमरोहा कांड: 'थाने से फोन आया तो खोले थे कमरे', केयरटेकर ने बताई विधायक के फार्म हाउस की सच्चाई

जागरण संवाददाता, अमरोहा। उत्तराखंड की खानपुर सीट से विधायक उमेश शर्मा के फार्म हाउस पर हरियाणा की जिस युवती से दुष्कर्म किया गया है, उसे गृह मंत्रालय की अधिकारी बताया गया था। सीआरपीएफ निरीक्षक लालाराम यादव व हेड कांस्टेबल मोहित को उसका सुरक्षा कर्मी तो हसनपुर के दारोगा संजय तोमर व सिपाही प्रमोद को स्थानीय स्तर पर उनकी सुरक्षा में तैनात बताया था। रजबपुर में तैनात एक दारोगा ने फार्म हाउस के केयर टेकर रामनिवास को मंगलवार शाम 7 बजे काल कर फार्म हाउस पर कमरे उपलब्ध कराने को कहा था।

अतरासी-हसनपुर रोड पर स्थित विधायक उमेश शर्मा के इस फार्म हाउस पर गांव राजोहा के रामनिवास केयर टेकर हैं। जबकि गांव डोमखेड़ा निवासी मंगली उर्फ रुस्तम डोमखेड़ा चौकीदार हैं।रामनिवास के मुताबिक मंगलवार शाम लगभग सात बजे रजबपुर में तैनात दारोगा की काल उनके पास आई थी। कहा था कि गृह मंत्रालय की एक अधिकारी एक मामले की जांच करने के लिए आई हुई हैं।

उनके सुरक्षाकर्मी भी साथ हैं। दो कमरे खोल देना। बताया कि विधायक उमेश शर्मा से बात करने को कहा तो दारोगा ने बोल दिया कि हमारी बात हो गई है। जिस पर रामनिवास पांचों लोगों को ठहरा कर घर चला आया था। केवल चौकीदार मंगली उर्फ रुस्तम ही वहां था। लगभग साढ़े तीन बजे हसनपुर व रजबपुर पुलिस वहां पहुंची तो चौकीदार ने काल कर घटना की जानकारी दी थी।